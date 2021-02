Sorin Grindeanu (PSD), după acuzațiile aduse de Florin Cîțu: Cu fiecare acțiune, dumneavoastră și guvernul de dreapta ați îndepărtat România de UE. Ați fost pe contrasens cu Europa (VIDEO)

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a reacționat la declarațiile făcute de premierul Florin Cîțu, care i-a acuzat pe social-democrați că vor să scoată România din Uniunea Europeană, și i-a transmis prim-ministrului că, prin tot ce au făcut el și guvernul dreapta timp de un an de zile, au fost „pe contrasens cu Europa”.

Sorin Cîmpeanu, după ce Florin Cîțu a acuzat PSD că vrea să scoată România din UE

„Așa cum știți, astăzi acum avut o ședință a Biroului Permanent Național și aș vrea vă spun câteva lucruri legate de această ședință, dar înainte de asta – am văzut reacția premierului Cîțu la amendamentele prezentate de PSD. Domnule Cîțu, timp de un an de zile, cu fiecare acțiune pe care ați făcut-o, ați îndepărtat dumneavoastră și guvernul de dreapta România din UE. Ați ținut școlile închise timp de un an de zile, în vreme ce tot restul Europei făcea tot posibilul să le țină deschise. Nu ați testat populația, în vreme ce toate țările europene băteau record după record, făcând testare masivă. Nu ați ajutat firmele românești, în timp ce toate țările europene și-au protejat economiile naționale. Prin tot ceea ce ați făcut un an de zile, ați fost pe contrasens cu Europa”, a declarat Sorin Grindeanu.

Totodată, el l-a acuzat pe premierul Florin Cîțu că le-a interzis parlamentarilor PNL să susțină prin amendamente aduse proiectului de buget comunitățile care i-au ales.

„Mai mult, chiar astăzi, v-ați dus la PNL și le-ați pus pumnul în gură parlamentarilor, interzicându-le susținerea prin amendamente la buget a comunităților care i-au trimis în Parlament. Acesta este un exemplu flagrant de comportament anti-european”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Cât despre amendamentele propuse de PSD la proiectul de buget, prim-vicepreședintele social-democraților susține că acestea „pun accent pe Educație, pe Sănătate, pe locuri de muncă și creșterea veniturilor populației”, precum și că „au ca sursă de finanțare miliarde de lei pe care statul le poate obține prin reducerea evaziunii fiscale și din colectarea taxelor la buget”.

„Vă anunț ceva – și aceste două lucruri sunt obiective europene”, a mai spus Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD.

Ce declarase premierul Florin Cîțu

Proiectul de buget pentru 2021 a fost adoptat de Guvern în ședința de vineri, iar acum are nevoie de aprobarea Parlamentului, unde PSD își propune să aducă aducă mai multe amendamente. Cu această ocazie, premierul i-a acuzat pe social-democrați că doresc „să ne scoată din UE”.

„Da, am primit lista amendamentelor, cele făcute publice, de la PSD. Impactul bugetar e de apoape 6% din PIB, asta înseamnă să mergem cu deficitul aproape de 13% din PIB. M-am uitat la sursa de finanțare și, fără niciun fel de surprize, vedem exact ce vrea să facă PSD cu România: s-o scoată din UE. Sursa de finanțare reprezintă contribuția României la UE. Noi plătim contribuția la UE și de acolo vrea PSD să ia banii, ca să ne scoată din Uniunea Europeană”, a declarat prim-ministrul Florin Cîțu.