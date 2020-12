Sorin Grindeanu: UDMR era acuzat că, în cârdășie cu PSD, cumpără Ardealul și noi îl vindem. Când a mințit președintele Iohannis, atunci sau acum, când se gândește să facă o majoritate? (VIDEO)

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a vorbit despre ecuația politică post-alegeri, într-o conferință de presă susținută luni, ocazie cu care social-democratul s-a arătat de părere că șeful statului va trebui să desemneze un premier de la partidul care s-a clasat pe prima poziție la scrutinul de duminică seară. „Avem pretenția de la un președinte de stat european să se păstreze în limitele Constituției și să respecte votul românilor dat ieri, iar votul românilor dat ieri este acela în care PSD a câștigat alegerile și are dreptul la prima nominalizare, după care vin cele 10 zile în care vom vedea dacă vom putea sau nu să facem această majoritate”, spune social-democratul.

