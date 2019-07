Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-a solicitat public, într-o intervenție pentru B1 TV, șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să-l demită pe Daniel Osmanovici din funcția de purtător de cuvânt al instituției.

Lui Osmanovici i se cere demisia după ce, miercuri, întrebat despre problemele sistemului de carduri de sănătate, blocat de 18 zile, a declarat că oamenii mor și dacă sistemul funcționează, și dacă nu. (Detalii AICI)

După aceste declarații deplasate, premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat Ministrului Sănătății demiterea șefului CNAS, Răzvan Vulcănescu, și a purtătorului de cuvând al instituției, Daniel Osmanovici. (Detalii AICI)

”Doamna premier primește propuneri, prin Secretariatul General, și numește sau demite în funcție de niște rapoarte”, a declarat Sorina Pintea, pentru B1 TV.

Întrebată dacă îi va cere lui Dăncilă demiterea lui Osmanovici, Pintea a răspuns: ”e o procedură scrisă. Luni am solicitat un raport, pentru că vreau să am argumentele dacă fac o propunere de un fel sau altul, iar acum solicit public șefului Casei demiterea purtătorului de cuvânt”.

De asemenea, ministrul Sorina Pintea a ținut să le ceară scuze pacienților pentru problemele pe care le-au întâmpinat din cauza nefuncționării sistemului. Aceasta și-a manifestat speranța că sistemul va fi din nou funcțional începând de luni.

