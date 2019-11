Sorina Matei: DNA a redeschis abia săptămâna trecută "dosarul proiectelor lui Dan Barna" (VIDEO)

Sorina Matei susţine că DNA a redeschis abia săptămâna trecută "dosarul proiectelor lui Barna". Reacţia jurnalistei vine după ce procurorii DNA au anunţat că s-ar fi autosesizat în legătură cu dezvăluirile despre proiectele cu fonduri europene din ancheta Rise Project, existând un dosar in rem, informează B1 TV.

„DNA a redeschis abia săptămâna trecută, luni, 28 octombrie 2019, "dosarul proiectelor lui Dan Barna", adjuncta DNA, Mădălina Scarlat, infirmând în întregime a doua ordonanţă de clasare a DNA Alba în dosar, desfiinţând în totalitate soluţia de clasare dată de DNA Alba, redeschizând dosarul şi dispunând reluarea urmăririi penale”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.