Sorina Matei: Firma de pază și protecție a lui Remus Rădoi, contract cu MAE de 100.000 de euro. Înțelegerea a fost reziliată cu câteva săptămâni înainte de tragedia din Caracal

SC Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, firma de pază și protecție a lui Remus Rădoi, a păzit în anul 2019, timp de trei luni, Ministerul Afacerilor Externe și obiectivele sale, anunță jurnalista B1TV Sorina Matei.

Contractul de servicii dintre Ministerul Afacerilor Externe al România şi firma controlată de Remus Rădoi a fost făcut în baza „procedurilor interne proprii ale MAE” și a fost suplimentat rapid prin încheierea succesivă a două acte adiţionale, astfel că valoarea totală a contractului a ajuns la aproape 100.000 de euro, bani publici, explică moderatoarea.

Prevederile inițiale stipulau că înțelegerea putea fi prelungită până pe 1 aprilie 2020, dar chiar și așa, având în vedere că nu au fost respectate obligaţiile din documente, contractul de pază cu firma controlată de Rădoi, încheiat pe vremea ministeriatului lui Teodor Meleşcanu, a fost reziliat de MAE începând cu 1 iulie 2019, cu câteva săptămâni înaintea izbucnirii tragediei din Caracal.

În orice caz, scrie jurnalista pe sorinamatei.ro, MAE a plătit până acum, în iunie şi iulie 2019, către SC Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, controlată de Remus Rădoi, suma de 34.140 de euro din bani publici pentru serviciile prestate.



În răspunsul oficial către Sorina Matei, MAE susţine că a încheiat contractul cu firma de pază din Caracal controlată de Remus Rădoi pentru că „MAI nu a alocat resursele umane necesare” iar „Jandarmeria nu a alocat efectivele necesare asigurării serviciilor de pază”.



„După ce a reziliat contractul cu SC Spartan Pază şi Protecţie SRL din Caracal, la 1 iulie 2019, MAE a făcut încheiat un nou contract pentru aceleaşi servicii de pază la obiectivele ministerului. «Aleasa» de data aceasta este firma SC TMG Guard SRL din Gorj, abonată şi ea la contracte din bani publici ca şi precedenta societate, dar deţinută, potrivit presei şi datelor publice, de către Lucian Mecu (32 de ani) şi Alin Niculescu (27 de ani), copiii foştilor ofiţeri SRI din cadrul Direcţiei Judeţene de Informaţii Gorj/SRI Gorj, Victor Mecu şi Alin Alexandru Niculescu. Contractul de pază al MAE cu firma fiilor ofiţerilor SRI Gorj este în valoare de 76.641 euro bani publici, are posibilitate de prelungire până pe 1 aprilie 2020 şi se derulează în prezent”, mai arată pagina sorinamatei.ro.



Remus Rădoi (42 de ani) s-a născut în localitatea Redea din județul Olt. El este cunoscut și sub numele de „Codiță", iar presa locală scrie că ar fi un cunoscut interlop în zonă, trebuia să fie audiat, marți, la Poliția din Caracal. Potrivit Libertatea, pe 3 aprilie 2002, el și-a incendiat mașina în fața Ministerului Justiției. Ba mai mult, conform aceleiași surse, Rădoi a fost condamnat de Judecătoria din Caracal la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare după ce în 2007 şi 2009, a bătut nişte rivali.