Sorina Matei, realizator B1TV, după noile dezvăluiri din dosarul Caracal: Zona e controlată de diferite tabere din PSD. Interlopii aduc voturile și sunt răsplătiți cu contracte la momentul potrivit (VIDEO)

Sorina Matei, realizator B1TV, a afirmat, miercuri seară, în lumina noilor dezvăluiri din dosarul Caracal, că zona este controlată de diferite tabere din PSD, cum sunt și alte regiuni din România, precum Mehedinți, Olt și Craiova.

„Zona este roșie, ca să o spunem direct și să înțeleagă toată lumea. Nu surprinde pe nimeni. Acolo este o zonă roșie, a PSD - diferite tabere din PSD. Asta se întâmplă și la Mehedinți, și la Olt, și în Craiova, și la Caracal. Asta ca să înțelegem unde duc firele politice. Bineînțeles că și celelalte partide au reprezentanți, dar tartorii sunt cei de la PSD, și n-ar trebui să mire pe nimeni din această țară că se descoperă legături directe - acte, documente, lucruri semnate de către șefii la un moment dat ai județului”, a explicat Sorina Matei.

Jurnalista a oferit drept exemplu situația fostului vicepremier Paul Stănescu, care ar avea legături cu mai multe figuri controversate din zonă, avizându-le o serie de afaceri suspecte.

„Cum am descoperit eu, chiar la emisiunea de vineri. Am prezentat afacerea cu panouri fotovoltaice ale domnului interlop Oacă, Daniel Oacă, care este cu avizul celui care a fost șase ani șef al Consiliului Județean, domnul Paul Stănescu de la PSD, care a ajuns până în poziția de vicepremier. Vineri noi am prezentat documentele, am prezentat lucruri publice despre celălalt lider al zonei interlope. Acolo este o problemă cu firmele de pază și cu contracte, pe care le-a prezentat - o parte din ele - presa”, a spus Sorina Matei.



Ea a subliniat că, pe zi ce trece, descoperă că liderii lumii interlope au o influență foarte mare în Caracal.



„Acolo, vreau să vă spun că, din ce descopăr eu pe zi ce trece, că trebuie să mergem pe firul banilor, tartorii sunt reprezentanții lumii interlope, care ajută probabil în momente de alegeri liderii politici, să rămână sau să fie aleși. La timp, așa cum se întâmplă de obicei, apar niște contracte date - cum e la domnul Stănescu, care nu poate să spune că nu-l cunoaște pe Oacă din moment ce i-a dat, prin aviz, 17 hectare, într-o afacere destul de controversată.



Noi vorbim despre o situație la ora actuală, în Caracal, unde domină două clanuri interlope, care se păruie acolo de față cu politicienii. Vedem influențele inimaginabile ale interlopilor în structurile de stat, și mă refer la Poliție. Acești lideri (n.r. - ai lumii interlope) trag la răspundere Poliția și, ce să vedeți, și politicieni. Pentru că, normal, ei strâng voturile, iar politicienii îi recompensează, la rândul lor, printr-o serie de contracte și afaceri pe bani publici. Aici intervine problema, totul e pe bani publici”, a spus Sorina Matei.

