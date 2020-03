Sorina Pintea a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti, unde se analizează contestaţia depusă de fostul ministru al Sănătăţii faţă de decizia de arestare preventivă. De menționat că Pintea nu avea cătușe, relatează B1 TV.



sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă, a fost reținută de procurorii DNA, în 29 februarie, după ce ar fi luat, în calitatea sa de director al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, o mită de circa 30.000 de euro.



sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Contractul din dosar se referă la achiziționarea echipamentelor sanitare specifice luptei cu coronavirusul. Sursele spun că ar fi fost prinsă în flagrant, iar Sorina Pintea va fi prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă.



sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorina Pintea a devenit ministru al Sănătății în 29 ianuarie 2018, odată cu învestitura Guvernului Dăncilă, și a părăsit portofoliul la momentul 10 octombrie 2019, când cabinetul fostei lidere social-democrate era demis prin moțiune de cenzură.

Fostul ministru câștigase un mandat de senator la alegerile generale din 2016, când a candidat pe listele PSD. Cu toate acestea, în 4 februarie 2017, ea avea să își dea demisia, pentru că dorea să rămână în funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș" din Baia Mare.

