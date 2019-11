Sorina Pintea, despre proiectul „Dăruiește Viață”: A fost o ședință tensionată. N-am niciun motiv să fac plângere la DNA. Nu cred că scopul e să ajutăm și apoi să ieșim public să spunem că am ajutat

Sorina Pintea, ministrul demis al Sănătății, a declarat că ședința la care au participat fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață” a fost una tensionată, cu certuri pe alocuri, dar asta este normal pentru o ședință de lucru.

Cofondatoarele Asociației ”Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, au arătat, într-o conferință de presă organizată joi, că nu au primit niciun sprijin din partea minisrului Sănătății atunci când l-au cerut pentru a primi aparate pentru radioterapie. Mai mult, ele au arătat că, atunci când a avut întâlnirea cu Pintea, aceasta a ales să le certe și să ceară banii obținuți din donații în loc să sprijine proiectul. (Detalii AICI)

„Eu nu cred ca a fost un scandal, ci o ședință de lucru mai tensionată. To ce a apărut în spațiul public m-a surprins. Sunt documente care probează ce am avut de spus. Important este să se facă ceva bun pentru copii”, a spus Pintea.

Despre amenințările pe care le-ar fi formulat, ea a declarat: „ Am fost 15 persoane în acea încăpere. Vă rog să îi întrebați pe cei care au fost acolo. Nu știam nici eu că e vorba despre 26 de milioane. Nu s-a pronunțat nicio cifră. Au fost trei ore de discuții contradictorii”.

Pintea a mai declarat că nu are niciun motiv să facă plângere la DNA: „N-am niciun motiv să fac plângere la DNA, dacă lucrurile sunt corecte și nu am de ce să cred că nu sunt corecte. Dar am dreptul să cer niște date”.

„Pot să vă spun că statul român nu se poate implica în gestionarea banilor privați, dar are obligația să se implice când vine vorba despre bani publici”, a mai spus ministrul demis al Sănătății.

Pintea a mai afirmat că și soțul ei a donat pentru inițiativa Asociației ”Dăruiește Viață”.

„Nu cred că scopul e să ajutăm și apoi să ieșim public să spunem că am ajutat”, a mai spus aceasta.