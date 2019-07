Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, pentru B1 TV, că există un dosar penal deschis în cazul nenumăratelor probleme legate de sistemul cardurilor de sănătate.

Un raport întocmit anul trecut a demonstrat că sistemul a fost construit din start subdimensionat și că încă de la început nu a fost asigurată mentenanța, a mai precizat Pintea.

”Am fost informată acum 17 zile că sistemul nu va funcționa o perioadă, pentru că e nevoie de un reset.

În februarie 2018, am cerut un audit, raportul de control a arătat că sistemul a fost subdimensionat, pentru un număr mai mic de utilizatori, și nu a fost asigurată mentenanța.

Nu am competențe asupra acestui sistem. CNAS nu e în subordinea Ministerului Sănătății, dar există un dosar penal. Am depus plângere în martie, având în spate acest raport”, a declarat Sorina Pintea, pentru B1 TV.

De asemenea, ministrul Sorina Pintea a ținut să le ceară scuze pacienților pentru problemele pe care le-au întâmpinat din cauza nefuncționării sistemului. Aceasta și-a manifestat speranța că sistemul va fi din nou funcțional începând de luni.

