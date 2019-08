Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Tragedia de la Săpoca putea fi evitată. Sindicatele au solicitat doar sporuri, nu și suplimentarea locurilor de muncă

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a declarat, duminică, la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău, că, în opinia ei, tragedia de sâmbătă noapte putea fi evitată, potrivit digi24.ro.



„Am trimis dimineață corpul de control. Am considerat că e mai bine să vin și să finalizăm în seara asta cercetările ce țin de Ministerul Sănătății și pentru a lua măsuri urgente. Nu plec până nu finalizează Corpul de Control raportul. Am fost informată și am luat date preliminare. Sunt lucruri de neexplicat. Se verifică fiecare aspect, inclusiv fișa postului personalului medical”, a spus Pintea, când a ajuns la Săpoca.



Ministrul Sănătății susține că, la nivelul instituției pe care o conduce, nu a fost făcută nicio solicitare pentru aprobarea firmei de pază a Ministerului Sănătății.



„Mai mult, în statutul de funcționare al acestui spital, în 2016, existau 828 de posturi, în acest moment există 873. Au fost aprobate și finanțate încă 45. De ce nu s-au ocupat, de ce nu s-au scos la concurs, rămâne de vazut. E un aspect care m-a intrigat”, a precizat Pintea.



Demnitarul a precizat că sindicatul angajaților i-a trimis solicitări „doar pentru sporuri”, nu și pentru suplimentarea locurilor de muncă.



„Invocau condițiile periculoase. În spitalele de psihiatrie sporurile sunt între 55 și 75%. Guvernul a făcut o modificare a legii salariale, astfel încât să se asigure sporul minim, 55%. Până la 75%, spitalul putea să stimuleze pe cei care lucrează în secțiile de maximă siguranță. Solicitările au venit strict pentru sporuri, nu pentru angajări de personal. De aceea, legiuitorul a stabilit sporuri între limite, pentru că recunoaște pericolul acestei munci”, a mai declarat ea.



Așadar, întrebată dacă tragedia de la Spitalul de Psihiatrie putea fi evitată, Sorina Pintea a răspuns: „O primă opinie personală - da, eu cred că da”.



Toţi cei nouă pacienţi, răniţi în noaptea de sâmbătă spre duminică de către un bărbat internat la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca (Buzău), au fost transferaţi la unităţi medicale din Capitală, potrivit unei informări transmise de Ministerul Sănătăţii. (Detalii AICI)