Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut noi declarații duminică seară despre cazul masacrului comis la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Aflată în control la unitatea medicală, ea a ținut să precizeze că această tragedie nu a fost cauzată de lipsa personalului, ci de un lung șir de erori umane. Una dintre acestea este faptul că asistenta nu și-a respectat fișa postului și a lăsat stativul în camera agresorului.

"Din păcate, așa cum am precizat, s-a produs un lung șir de eroari umane și reiterez ideea că tragedia putea fi evitată. Am spus că suntem sistemul și fiecare să respecte ce e în fișa postului. De exemplu, se arată în fișa asistentei medicale că nu se lasă la îndemâna pacienților obiecte contondente, stativul nu trebuia să rămână niciodată într-un salon cu proleme psihice", a declarat Sorina Pintea.

O altă greșeală identificată de Sorina Pintea ar fi că spitalul a pus două persoane aflate în sevraj etilic în același pat.

‘La 1.45 în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost internat un bărbat, tot cu etilism, pus în pat cu Lungu Ștefan, în condițiile în care mai erau paturi libere. A fost pus în salonul 206, era la îndemână și atunci poate și-au spus de ce să nu îl punem aici. Doi oameni au fost puși în același pat, în condițiile în care erau paturi libere. Nota explicativă arată că doamna doctor spunea că în salonul cu supraveghere era multă lume. Mai era un pavilion la vilă, acolo se plătește legal 20 de lei pe zi, dar nu cred că era o problemă dacă era ținut o noapte', a mai spus ministrul Sănătății.

Ea a precizat că în momentul comiterii atacului în spital se aflau 7 asistente medicale și 3 infirmiere pe secție și a respins acuzațiile formulate de sindicalişti, potrivit cărora personalul este insuficient.

„Nu se pune problema lipsei de personal. În acel moment, în pavilion erau 7 asistente medicale și trei infirmiere. Din datele care mi s-au pus la dispoziție, am constatat că pwersonalul este normat în acest spital la nivel minim, deci legal. Cele 45 de posturi aprobate în 2018 - nu la solicitarea sindicatelor, ci la solicitarea spitalelor, pentru că eu am făcut aprobările - urmau să fie scoase la concurs. Aici am avut o replică. De ce nu ați scos la concurs? Pentru că nu am avut buget. Greșit. În momentul în care bugetul de stat e aprobat, spitalul are buget și poate face angajari. (...) Dar și fără aceste 45 de posturi, personalul era la minim”, a declarat Sorina Pintea.