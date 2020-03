Apar noi detalii în cazul şpăgii din Baia Mare, în care este implicată Sorina Pintea. În referatul întocmit de procurorii DNA sunt prezentate informaţii despre modul în care s-a negociat mita pe care fostul ministru al Sănătății ar fi cerut-o pentru acordarea unui contract. Astfel, Pintea ar fi cerut majorarea șpăgii până la 10% din valoarea contractului, iar când i s-a spus că va primi a doua tranșă a contractului, a exclamat: "Super tare!". În referatul DNA, anchetatorii prezintă o cronologie a presupuselor fapte, o mică parte din interceptările efectuate şi argumentele legale pentru cea mai dură măsură preventivă, informează B1 TV.

