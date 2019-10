Sorina Pintea, despre cumpărarea vaccinului pentru copii nerecomandat sub 3 ani: Comisia de evaluare a procedat oarecum corect. S-a făcut o economie de 22 milioane de lei

Ministrul Sănătății a răspuns, sâmbătă, acuzațiilor unui deputat potrivit cărora a fost achiziţionat vaccin antigripal care nu acoperă categoria de vârstă 6 luni - 3 ani. Potrivit Sorinei Pintea, Comisia de evaluare a procedat „oarecum corect” și s-a făcut o economie de 22 de milioane de lei, informează news.ro.

„Ministrul Sănătăţii nu elaborează caiete de sarcini , iar ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu a fost implicată în nicio achiziţie pe care ministerul a făcut-o, bineînţeles că am cerut şi eu documente, ba mai mult decât atât, am semnat un Ordin pentru documentare, pentru şeful Corpului de Control, astfel încât să am şi eu o imagine completă asupra a ceea ce s-a întâmplat vizavi de această licitaţie și am în acest moment o imagine completă.

E adevărat, săptămâna trecută, la mine în birou au fost ambele comisii, Comisia de elaborare a caietului de sarcini şi Comisia de evaluare a licitaţiei. Am avut o discuţie destul de dură pentru că, la vremea respectivă, nu aveam toate datele legate de această licitaţie. În acest moment am toate datele şi pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii sau, mă rog, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect.

S-a făcut o economie de 22 milioane de lei, astfel încât nu s-au cumpărat 1.500.000 de vaccinuri cu 45 de lei, s-au cumpărat 1.490.000 de vaccinuri cu 41 de lei şi 10.000 de vaccinuri cu 45 de lei, ca să fiu foarte clară”, a declarat ministrul Sorina Pintea, citată de news.ro.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a acuzat-o că a cheltuit 700.000 de euro pentru un vaccin antigripal, care nu acoperă grupa de vârstă 6 luni - 3 ani, fiind deja livrate 50.000 de doze din acest vaccin.