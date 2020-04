Spitalul Județean de Urgență din Deva, unde mai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, ar putea fi militarizat, a afirmat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, marți seară, în direct pe B1 TV.



Demnitarul a explicat că situația de la Spitalul din Suceava s-ar putea repeta și la cel din Deva, dar a subliniat că totul depinde de ziua de miercuri, când se va deplasa în reședința Hunedoarei pentru a vedea exact cum stau lucrurile la fața locului.

„Ne gândim. În această seară eu mai am niște discuții cu prefectul, cu tot ce înseamnă parte medicală de la Deva. Mâine voi fi acolo și, în funcție de discuțiile și de situația locală, voi alege cred că și acolo un management militar”, a declarat Nelu Tătaru, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Întrebat unde s-a blocat situația de la Deva, el a răspuns: „Acolo știm că este un spital care a avut destule cazuri de coronavirus în rândul personalului medical. Am mers pe un management local. Acel management și-a dat demisia, nu poate coordona activitatea și nici nu poate avea autoritate. Atunci cred că vom merge, la fel, pe un management extern care să poată reface circuitul și să capete încrederea personalului medical”.

Referitor la situația de la spitalul din Suceava, unde mai multe cadre medicale ar fi fost nemulțumite de decizia privind militarizarea managementului, Nelu Tătaru a afirmat: „Ar trebui să înțeleagă importanța și rigurozitatea momentului. Dacă din 4.400 de persoane infectate, 1.400 sunt la Suceava, cred că este ceva deosebit. Ar trebui, totuși, și personalul medical să înțeleagă, în limita profesionalismului, că există niște rigori care trebuie respectate”.

