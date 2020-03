Spitalul Militar de Campanie Rol II, secție externă a Spitalului Militar Central din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, va primi toate acreditările și va intra în funcțiune chiar din următoarele ore, a anunțat sâmbătă președintele Klaus Iohannis, care a vizitat centrul de la periferia Capitalei.

„Tocmai am vizitat acest spital, care, în timp record, a fost asamblat aici, în această locație, un spital militar care este pregătit să primească pacienții care vor fi trimiși aici cu simptome de COVID-19.

Este impresionant ce au reușit militarii și cu personalul medical militar să realizeze în puține zile. Am vizitat toate secțiile. Spitalul încă nu este dat efectiv în funcțiune, dar este gata pregătit și în următoarele ore va primi toate acreditările și va intra în funcțiune.

Iată, deci, că suntem pregătiți. România este pregătită pentru a face față cât se poate de bine acestei epidemii.

Însă, în același timp, trebuie să spun că după ce se termină această criză, care, din păcate, va mai dura, vom face o evaluare la sânge a întregului sistem spitalicesc din România și vom lua toate măsurile pentru a avea dotările cu care să facem față oricărei situații, și unei epidemii, și unui dezastru.

Și, în acest sens, îi asigur pe români că suntem pregătiți acum, dar în continuare vom lua măsurile pentru a fi și mai bine pregătiți.

Oricât de pregătite ar fi autoritățile, și sunt bine pregătite, o parte semnificativă revine fiecărui român în acest demers de a preveni răspândirea coronavirusului.

Este foarte, foarte important – și o să repet acest lucru la fiecare declarație pe care o fac – evitați contactul cu alți oameni! Evitați să vă atingeți! Evitați să vă îmbrățișați! Evitați cu orice preț să vă întâlniți într-un loc închis cu mai mulți oameni. Respectați toate normele de igienă! Oricât de paradoxal ar suna, cel mai important lucru este să ne spălăm foarte des pe mâini, să evităm să ne atingem fizic cu alte persoane.

Este o perioadă grea, este o perioadă foarte grea. Din păcate, și asta ne-o spun experții, lucrurile în continuare vor fi mai grave. Ne așteptăm, din păcate, la o creștere a numărului bolnavilor, dar vedem cu toții că și statul se pregătește din ce în ce mai bine.

Îmi doresc foarte mult ca și românii să fie din ce în ce mai bine pregătiți și să respecte aceste norme. Împreună vom trece prin această criză. Vă mulțumesc!”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

