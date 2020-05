Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol Davila” din Capitală a oferit o primă poziție oficială cu privire la starea lui Marcel Ciolacu, în condițiile în care președintele interimar al PSD s-a prezentat la unitatea medicală, duminică, pentru un „episod lipotimic”, cunoscut în termeni populari drept „leșin”. Reprezentanții SUUMC au precizat că demnitarului i-au fost recoltate probe pentru COVID-19. Astfel, spun ei, dacă rezultatul testului rapid a fost negativ, testul PCR este în lucru.



Comunicatul integral emis de SUUMC cu privire la starea lui Marcel Ciolacu





În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, domnul Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, s-a prezentat, în cursul acestei zile la Unitatea Primire Urgență a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” pentru un episod lipotimic.

Conform protocolului de diagnostic al unității noastre, s-au efectuat o serie de investigații clinice, paraclinice și de laborator. Coroborând aceste date cu datele testelor imagistice, precum și cu rezultatele consulturilor multidisciplinare realizate de către specialiști în medicină de urgență, ATI, neurologie și cardiologie, a rezultat diagnosticul de: Episod lipotimic recent - în observație etiologică, Hipocalcemie frustă.

Facem precizarea că, în conformitate cu procedurile unității noastre medicale, pacientului i s-a recoltat și testul COVID 19. Rezultatul testului rapid este negativ. Testul PCR este în lucru.

Tratamentul urmat de pacient în unitatea noastră a constat în reechilibare hidro-electrolitică.

La acest moment, starea pacientului este una stabilă, cu evoluție favorabilă, fapt ce permite externarea acestuia cu recomandări medicale de continuare a investigațiilor, tratament conform receptei, evitarea ortostatismului prelungit, a stărilor de suprasolicitare și a stressului, regim alimentar și hidratare corespunzătoare.



Președintele interimar al PSD a fost aproape de leșin în timpul unei conferințe de presă





Marcel Ciolacu prezenta, într-o conferință de presă susținută duminică la sediul PSD, măsurile propuse de principalul partid de opoziție pentru depășirea impasului provocat de criza COVID-19. Deși totul decurgea normal, la un moment dat președintele Camerei Deputaților a început să se simtă tot mai rău și a fost la un pas de leșin, motiv pentru care evenimentul a fost oprit, iar sala a fost eliberată. În cele din urmă, el a fost dus la Spitalul Militar.

Între timp au venit și primele reacții din PSD. Unul dintre cei care au vorbit pe subiect este senatorul PSD Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al formațiunii social-democrate: „Este ok, a plecat ok, l-ați văzut, a plecat pe picioare (n.r. - la spital), fără niciun fel de problemă, dar e natural să își facă niște analize pentru a vedea dacă există vreo cauză ascunsă. Nu are un istoric de probleme de sănătate. Ultimele analize au fost foarte bune, acum trei, patru luni de zile. A fost doar un incident, cauzat probabil și de presiunea pe care, sigur, o ai în poziția respectivă de luni de zile, dar și de sala – pe care colegii dumeavoastră o știu destul de bine – mică și destul de încălzită, și destul de fără aer”.