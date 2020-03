Spitalul militar ROL 2 din Otopeni a primit toate acreditările, sâmbătă, astfel că a devenit oficial operațional. Practic, unitatea este o secție externă a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” de la periferia Capitalei.

La inaugurarea spitalului mobil au participat atât președintele Iohannis și premierul Orban, cât și o serie de miniștri relevanți pentru lupta României cu COVID-19. Printre aceștia s-au numărat Nicolae Ciucă (Apărare Națională), Nelu Tătaru (Sănătate) și Marcel Vela (Afaceri Interne).

„Tocmai am vizitat acest spital, care, în timp record, a fost asamblat aici, în această locație, un spital militar care este pregătit să primească pacienții care vor fi trimiși aici cu simptome de COVID-19. Este impresionant ce au reușit militarii și cu personalul medical militar să realizeze în puține zile. Am vizitat toate secțiile. Spitalul încă nu este dat efectiv în funcțiune, dar este gata pregătit și în următoarele ore va primi toate acreditările și va intra în funcțiune. Iată, deci, că suntem pregătiți. România este pregătită pentru a face față cât se poate de bine acestei epidemii”, a declarant președintele Iohannis, care, potrivit Constituției, are și rolul de comandant suprem al forțelor armate.

Așadar, de la eveniment n-a lipsit nici ministrul Nicolae Ciucă. Fostul șef al Statului Major General a mulțumit „întregului personal angrenat în realizarea acestei facilități medicale. A fost un efort asumat de către militarii Armatei române. Aici aș vrea să încep cu partea personalului din Direcția Medicală, din Spitalul Militar Universitar București, care au reușit să pună laolaltă experiența acumulată în decursul anilor și, în special exercițiile și misiunile la care am participat și, prin tot acest cumul de factori, am izbutit să ridicăm o facilitate medicală prin care să asigurăm îngrijirea medicală pentru 160 de persoane”.

„Ceea ce doresc să subliniez este recunoștința și considerația personală a conducerii Ministerului Apărării Naționale, a Statului Major al Apărării, pentru tot ceea ce a însemnat efort, de aproximativ 10 zile, pentru tot ceea ce înseamnă profesia de medic militar. Pentru că, aici, nu este vorba numai de profesionalism și dăruire, și este vorba de partea de spirit și sacrificiu militar specific instituției militare. Ca atare, doresc să le mulțumesc medicilor militari, personalului medical de specialitate și auxiliar și, de asemenea, doresc să mulțumesc Statului Major al Forțelor Terestre pentru implicarea pe care au avut-o în realizarea suportului logistic. Pentru că este important să menționăm că un spital militar mobil se bazează, 70-80%, pe o asigurare logistică coerentă, funcțională, în toate sferele logisticii”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Ministrul Apărării a mai precizat că, în opinia sa, „este foarte important să menționez personalul Direcției Medicale Militare care, de asemenea, s-a implicat în tot ceea ce a însemnat partea de coordonare și colaborare cu celelalte instituții, cu Departamentul pentru Situații de Urgență, cu managerii și personalul Spitalului Ana Aslan, care ne găzduiește și care ne-a sprijinit foarte mult pentru a realiza toate aceste elemente de conectare la rețeaua de energie electrică, la rețeaua de apă și, desigur, Primăriei și tuturor companiilor care s-au implicat în a ne sprijini să izbutim să finalizăm într-o perioadă atât de scurtă de timp. Sigur că ne dorim să nu fie nevoie de această facilitate dar, în situația în care vom fi solicitați, vă rog să aveți încredere că medicii militari, împreună cu ceilalți militari din structurile de suport își vor face datoria până la capăt”.