Srilankezii blocați pe Otopeni au primit mâncare și cazare. Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Nu toți doresc să se repatrieze și spun că au găsit loc de muncă în România. Vom găsi soluții (VIDEO)

Situație încurcată pentru 36 de srilankezi, care lucrau la Botoșani. Oamenii au fost aduși, duminică seară, la București, de unde trebuiau să fie repatriați. Odată ajunși la aeroport însă, au înțeles că nu îi aștepta nicio cursă specială, care să îi ducă acasă, așa cum fuseseră informați. Totuși, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a explicat că a fost găsită cazare și că persoanelor le-a fost pusă la dispoziție și mâncare, potrivit B1 TV.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, care s-a implicat personal în situați celor 36 de cetățeni din Sri Lanka, spune că nu toți vor să plece acasă, așa că se vor căuta soluții pentru fiecare dintre ei.

Muncitorii din Sri Lanka au fost aduși cu autocare de la Botoșani, iar transportul ar fi fost organizat de prefectură. Oamenii au fost angajați la o firmă de confecții dintr-o comună din județul Botoșani, după ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, toți au intrat în carantină timp de câteva săptămâni, Ulterior, srilankezii au fost concediați și anunțați că se pot întoarce acasă.

În Sri Lank însă, toate aeroporturile sunt închise. Cetățenii srilankezi ar trebui să fie repatriați cu o cursă charter, dar se pare că o încurcătură a autorităților din Botoșani a făcut ca ei să fie trimiși la București, fără ca nimeni să fie anunțat.



Imaginile cu cei 36 de srilankezi au ajuns și la Violeta Alexandru, ministrul Muncii, care într-o primă fază s-a implicat pentru ca oamenii să aibă unde să își petreacă noaptea.

„Pentru moment mi s-a părut de bun simț să îi cazăm, să se odihnească, pentru că veneau de pe drum, și să își ia timpul necesar pentru a se gândi la ceea ce vor să facă. Au primit mâncare, să știți. Au primit mâncare din partea aeroportului, sigur, o gustare. În timp ce eram acolo, în perioada pe care mi-am petrecut-o în autocarele lor, primele minute când am vrut să înțeleg care este situația, au primit apă, au primit mâncare de la aeroport, după care ne-am deplasat la o locație în apropiere, unde proprietarul, din nou, le-a făcut mâncare. Au fost tratați cât se poate de civilizat”, a declarat Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii spune că se vor găsi soluții pentru fiecare dintre cei 36 de oameni concediați de firma din Botoșani.

„Din informațiile pe care unii dintre dânșii le comunicau aseară, nu toți doresc să se repatrieze. De aceea vă spun că e necesară o discuție – mai multe discuții, dacă este cazul – în această dimineață, pentru lămurirea completă a situației. Ne vom adapta situației. Dacă se confirmă ceea ce unii dintre dânșii îmi spun, și anume că deja au identificat locuri de muncă, rămâne să verificăm și să vedem cum se poate opera cu promptitudine deplasarea lor către noul loc de muncă”, mai spune demnitarul.

