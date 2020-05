Stare de alertă. Câte persoane pot participa la o petrecere într-un apartament. Anunțul făcut de ministrul de Interne, Marcel Vela

România a trecut, din 15 mai, din starea de urgență în stare de alertă. Pentru a putea limita răspândirea noului coronavirus, auoritățile au păstrat o parte dintre restricții și a impus și unele noi, cum ar fi purtearea obligatorie a măștii de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun, dar și măsurarea tempetarurii la intrarea în supermarketuri și instituții. De asemenea, se păstrează distanțarea socială, rămân închise restaurantele, iar concertele sunt și ele în continuare sistate. Totuși, dacă o persoană dorește să organizeze o petrecere în pripria sa casă trebuie să știe că numărul de invitați va fi limitat. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat, într-un video pe Facebook, că numărul maxim de persoane care pot fi invitate la o aniversare sau o onomastică, dacă evenimentul este organizat într-un apartament, este de 8.





Mulți dintre români au fost nevoiți să își schimbe obiceiurile odată cu restricțiile impuse în timpul epidemiei de coronavirus. Chiar dacă am intrat în stare de alertă, trebuie știut faptul că petrecerile și concertele nu sunt permise. În cazul în care o persoană dorește să-și aniverseze ziua de naștere acasă, acesta are voie să invite maximum opt persoane, a transmis Marcel Vela.

În schimb, pentru evenimente care implică o slujbă religioasă, nuntă, botez sau înmormântare, numărul maxim al celor care pot participa este de 16.

„Limita de 8 persoane se referă la spații închise, de exemplu, într-un apartament cineva dorește să își țină ziua de naștare, sau de nume, cum este astăzi (nr. joi) ) de Sfinții Constantin și Elena. Pentru a reduce riscul, în spațiile închise, în apartamente, evenimentele personale să nu fie organizate cu mai mult de 8 persoane. (...) Evenimentele de familie se pot organiza cu 16 persoane, cele personale, de familie, care țin de slujbe religoase”, a explicat ministrul într-un live pe Facebook.

Măsura a fost luată pentru a reduce riscul răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Ministrul Vela anunță un nou pas în relaxarea restricțiilor





Ministrul de Interne, Marcel Vela, a punctat că, dacă epidemia de Covid-19 va fi ținută sub control, iar cazurile noi de îmbolnăvire, dar mai ales de deces vor scădea, în următoarele săptămâni se va trece la un nou pas de relaxare a restricțiilor.

„De la 1 iunie, din 15 iunie, dacă totul va fi în regulă, evident se va reamenaja și această regulă”, a declarat Marcel Vela.





Se are în vedere și reluareai zborurilor regulate







Totodată, ministrul de Interne a aprecizat că după ce se termină starea de alertă în România, medicii evaluează situaţia, iar dacă nu va fi o statistică medicală alarmantă şi se decide că nu este niciun pericol, cu siguranţă vor fi reluate şi zborurile regulate.

”Zborurile regulate sunt oprite acum, în stare de alertă, dar sunt permise zborurile umanitare şi zborurile neregulate tip charter. Am aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe prin care să realizăm aceste zboruri charter către Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, SUA şi Turcia, precum şi din aceste ţări spre România. Aşadar, dacă vreţi să veniţi cu o cursă charter făcută din România către Spania şi retur, puteţi să luaţi legătura cu Consulatul sau Ambasada. Sunaţi la Consulatul din Bilbao, spuneţi că aţi vorbit cu mine, Eu chiar azi dimineaţă am vorbit cu domnul Aurescu şi am convenit că zborurile charter se pot efectua pentru a realiza acest pod aerian între diferite state şi România, astfel încât să nu mai fie presiune pe punctele de trecere a frontierei, pentru că, aţi văzut, mută lume vine cu autoturismele, unii fac taximetrie, alţii fac transport cu autocare, cu microbuze şi aceştia, ultimii, nu îi aduc până în vamă, oamenii trec pe jos. Şi pentru a evita asemenea lucruri am fost de acord să facem şi poduri aeriene pentru cei care doresc să vină, chiar în această situaţie de stare de alertă, dar, aşa cum am spus, printr-o organizare meticuloasă, bine pusă la punct, liste care se prezintă la Ministerul Transporturilor de către MAE, pentru cei care doresc, evident prin intermediul Consulatului de la Bilbao, în cazul dumneavoastră”, a explicat ministrul joi seară.