Starea de alertă a fost prelungită. Raluca Turcan: Rezultatele obținute de Guvern și de români au fost spulberate de niște politicieni iresponsabili (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, că a fost adoptată Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Aceasta i-a îndemnat din nou pe români să respecte regulile sanitare și de distanțare socială și a ținut să remarce „nonsensul” în pozițiile publice ale negaționiștilor: ei susțin că nu există coronavirusul, dar, în același timp, blamează Guvernul pentru creșterea numărului de infectări. Turcan a ținut să se refere și la „populismul ieftin, cinic” de care a dat dovadă Parlamentul. Ea a precizat că am început să pierdem mult din ce am câștigat în lupta cu COVID-19, pe perioada stării de urgență, din cauza unor politicieni „aroganți și iresponsabili”.

Guvernul Orban a prelungit starea de alertă cu încă 30 de zile. Hotărârea a fost adoptată în ședința de miercuri după-amiază. Vicepremierul Raluca Turcan a insistat că măsura este necesară din cauza modului în care a evoluat epidemia de coronavirus în țara noastră în ultimele săptămâni. Nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor fi adoptate noi măsuri de relaxare.

„Azi am adoptat în ședina de Guvern o Hotărâre de Guvern cu prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile. Această decizie e necesară, pentru că avem o creștere a numărului de infectări și de decese. Această prelungire nu vine cu restricții noi, dar nici cu măsuri noi de relaxare. Facem un apel să respetăm măsurile de protecție sanitară.

Nu sunt invenții și dacă românii privesc cu atenție, pot vedea că oamenii ca îndeamnă la nerespectarea regulilor spun, pe de o parte, că virusul nu există, de cealaltă parte, acuză Guvernul de creștera numărului de infectări. E un nonsens. Avem în continuare nevoie de acest efort comun pe care l-am văzut în perioada stării de urgență”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, la finalul ședinței de Guvern.

Raluca Turcan a mai declarat că niciodată după 1989 un Guvern nu a mai fost în situația de adopta măsuri atât de severe și, de parcă epidemia de coronavirus nu ar fi fost suficientă, au mai trebuit să se confrunte și cu populismul majorității parlamentare controlate de PSD.

„Niciodată după 1989 un Guvern nu a mai fost în situația de adopta măsuri atât de severe. Faptul că nu ne-am dat în lături de la adoptarea unor măsuri severe a demonstrat că nu am tratat această criză cu jumătăți de măsuri. Vă rog să vă imaginați ce ar fi însemnnat ca, în plină criză, Guvernul să se gândească la beneficii electorale, să caute simpatie politică și să trateze lucrurile cu jumătate de măsură. Ar fi fost un dezastru pentru toată lumea.

Noi nu vrem ca România să ajungă în acel punct în care efortul cu rezultate bune să fie pus între paranteze din cauza politicienilor care caută voturi și sunt dispuși să amaneteze sănătatea publică pentru o mână de voturi.

Am oferit mereu, când Parlamentul a solicitat, informații exacte la problemele deosebit de dificile cu care ne confruntăm. Chiar dacă am încercat imprimarea unei cooperări loiale între Guvern și Parlament, nu am primit același răspuns din partea Parlamentului, ba chiar ne-am confruntat cu obstacole și piedici populiste. Mare parte dintre actele normative adoptate de Guvern au fost măcelărite de Parlament, fapt ce ne-a îngreunat activitatea guvernamentală și mai ales efortul de a face față pandemiei. Mai mult, prin amendamentele succesive aduse la Ordonanțele Guvernului, s-a creat o povară bugetară de peste 2% din PIB. Numai în anul 2020 s-a întâmplat lucrul acesta, în condițiile în care majoritatea din jurul PSD știa foarte bine situația financiară pe care au lăsat-o la finele anului trecut. Atunci aveam un deficit de 4,6% din PIB.

La aproape două luni de la încetarea stării de urgență constatăm cu tristețe că o creștere de la începutul lunii iulie, din cauza unor politicieni aroganți, iresponsabili și care incită la nerespectarea regulilor sanitare și care neagă existența unui virus care a răpus atâtea vieți.

Din păcate, rezultatele foarte bune obținute în colaborarea între Guvern și oameni au fost spulberate de un populism ieftin, cinic care sperăm să înceteze, iar disponibilitatea unor politicieni de a arunca în aer preocupările de sănătate ale fiecărui român să înceteze și să avem parte de un efort comun din partea tuturor instituțiilor”, a mai declarat Raluca Turcan.

Vicepremierul a mai declarat că Guvernul a adoptat, în perioada stării de urgență, 34 de OUG-uri pentru gestionarea crizei sanitare și economice, 13 Hotărâri de Guvern și zeci de Ordine de Ministru și alte acte.

„Am infuzat în sistemul de sănătate peste 5,4 miliarde lei. Am salvat sute de mii de locuri de muncă și am asigurat venituri pentru angajați chiar când activitățile economice au fost întrerupte. 16,1 miliarde lei au fost cheltuite în investiții. 250.00 de operatori economcii au beneficiat de măsurile de spirjin

Am ajuns dintr o țară codașă în atragerea fondurilor europene într-o țară cu cel mai mare ritm de creștere a atragerii fondurilor europene de la începutul adevărării la UE. În conturi au intrat 2,6 miliarde și vom deconta în viitor 3,5 miliarde. 600 de milioane au fost salvate de la decomitere la finalul anului trecut”, a mai explicat Turcan.