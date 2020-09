Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea s-ar fi agravat în ultima perioadă: „Este nevoit să stea închis în cameră 23 de ore din 24, fiind scos la aer o singură oră pe zi” (VIDEO)

Avocata lui Liviu Dragnea susține că starea de sănătate a fostului lider social-democrat s-ar fi agravat în ultimele trei luni de detenție la Penitenciarul Rahova, unde își ispășește condamnarea la trei ani și jumătate de închisoare cu executare din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea ar suferi de hernie și ar fi fost programat la operație, însă nu se știe de ce nu a mai putut ajunge. Apărătorii săi consideră că fostul președinte al PSD ar fi fost pedepsit pentru interviul prin Skype cu fosta sa consileră.

„Clientului meu i s-a agravat starea de sănătate în ultimele trei luni, urmare unor decizii injuste luate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv a Penitenciarului Rahova. Domnul Liviu Dragnea are mai multe hernii la nivelul coloanei, o parte aflate în zona cervicală și o parte în zona lombară. La sosirea acestuia în penitenciar, a prezentat la controlul medical documentele care atestă atât această condiție medicală, cât și altele, dar și care este stadiul fiecăreia dintre ele”, a declarat Flavia Teodosiu.

Ea mai susține că Liviu Dragnea nu a fost transportat la spital nici până astăzi, fără să primească, totuși, vreo explicație în acest sens. Mai mult, în prezent ar fi vizat de o anchetă disciplinară.

„În data de 25 iunie, după această convorbire online pe care acesta a avut-o și care a fost făcută publică, i s-a comunicat că nu va mai fi scos la muncă fără însă a i se da vreo explicație în acest sens, situație care se menține din păcate și astăzi. (...) De două luni și jumătate, domnul Dragnea este nevoit să stea închis în cameră 23 de ore din 24, fiind scos la aer o singură oră pe zi”, a mai declarat avocata lui Liviu Dragnea.



Fostul șef al PSD a contestat interdicția de a mai munci la atelierul auto al Penitenciarului Rahova. Instanța a amânat pronunțarea





Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a fost audiat, în sistem de videoconferință, de către judecători, în procesul prin care a contestat interdicția de a mai lucra la atelierul Penitenciarului Rahova, pe care a primit-o după interviul oferit din spatele gratiilor fostei sale consiliere Anca Alexandrescu. Instanța a amânat pronunțarea până pe 15 septembrie.

„Nu m-am gândit că voi fi sancționat pentru că am avut o conversație online cu altă persoană, conversație care, în viziunea mea, nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presă. Declar faptul că după încheierea conversației online, interlocutoarea mea mi-a comunicat faptul că a înregistrat conversația și că urma să o pună pe Facebook. În privința acestui aspect nu am avut nicio putere de decizie întrucat din interiorul penitenciarului nu pot avea control asupra a ceea ce se întampla în exteriorul penitenciarului. De 2 luni și jumătate stau închis în cameră 23 de ore pe zi. (…) Aș vrea să mai spun că în această conversație am fost 3 persoane. Doamna Alexandrescu, eu și partenera mea de viață, Irina Tănase, și ea trecută pe lista de persoane aprobate. Pentru informarea dumneavoastră, partenera mea de viață era acasă, îmbrăcată în pijamale și Anca Alexandrescu era în bucătărie, îmbrăcată lejer. În nicio țară, în niciun trust de presă, nu se fac interviuri în maniera asta. (…) Dreptul la muncă nu poate fi decât suspendat temporar, nu spune că poate fi ridicat. Sunt inginer auto și asta e meseria mea. Am primit foarte multe evidențieri si recompense datorită modului în care am muncit la garaj", a declarat Liviu Dragnea, în instanță, potrivit G4Media.