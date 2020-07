Ștefan Baltă: Partidul Ecologist Român o să facă o surpriză frumoasă la alegeri. Noi promovăm dezvotarea economiei ce ține cont de aspectele de mediu (VIDEO)

Ștefan Baltă, candidatul Partidului Ecologist Român la Primăria Galați, este convins că PER va produce marea surpriză la alegerile locale din 27 septembrie. Acesta a precizat că partidul are candidați pentru primăriile tuturor marilor orașe, iar rezultatele obținute de aceștia vor fi mult peste ce dau sondajele. Ștefan Baltă a mai afirmat că Partidul Ecologist promovează dezvoltarea economică, ținând cont de mediul înconjurător, iar protejarea pădurilor României este un proiect de suflet.

„Sunt sigur că Partidul Ecologist Român o să facă o surpriză foarte frumoasă la aceste alegeri. O să fie a doua surpriză în Europa după Franța, unde zona de ecologiști a avut un rezultat foarte bun. Sondajele acestea au dublu rol să încurajeze partidele și să arate că anumite partide mici sunt și mai mici decât sunt, ceea nu e adevărat. Exemplul cel mai bun este al Partidului Ecologist Român care nu este în sondaje. Noi avem candidați în toate marile orașe, sunt sigur că vor scoate un scor frumos și atunci rezultatul va fi cu siguranță diferit de cel prezentat în aceste sondaje”, a declarat Ștefan Baltă, pentru B1 TV.

