Ștefan Florescu, candidatul PMP la Primăria Sector 6: „Ce mă îngrijorează pe mine este bătaia de joc la adresa oamenilor, la adresa vârstnicilor” (VIDEO)

Ștefan Florescu, candidatul PMP la Primăria Sectorului 6 a comentat marți seara, pe B1 TV, decizia Parlamentului de a majora pensiile cu 40%.

„Bătaia de joc la adresa pensionarilor este de ani de zile și fiecare Guvernul care s-a perindat pe la Parlament a promis majorări de pensii. Acest punct de pensie, de 40%, se știa foarte bine decând Guvernul PNL a preluat puterea.

Ei au promis că vor mării pensiile și nu s-au ținut de cuvânt. S-a mărit punctul de pensie cu 14%, clar Guvernul va ataca această lege la CCR, dar ce mă îngrijorează pe mine este bătaia de joc la adresa oamenilor, la adresa vârstnicilor, se face o „alba – neagra” cu vârstnicii și cred că nu este momentul ca dânșii, la vârsta lor, să primească această batjocoră.

Cred ca fiecare își vede interesul, cred că este o bătălie pe voturi astăzi, fiind campanie electorală și cred că PNL și PSD vor pierde voturi în această perioadă, pentru că de fiecare dată când au promis nu au fost în stare să se țină de cuvânt.”, a explicat Ștefan Plorescu, candidatul PMP la Primăria Sectorului 6, pe B1 TV.

