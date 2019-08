Ștefănescu a izbucnit la adresa lui Tăriceanu: 'Nu știu cine-i bagā în cap asta. Va crea un val imens de antipatie!'

PSD-istul Codrin Ștefănescu răbufnește într-o postare pe Facebook, după ce în ultimele zile membrii ALDE au tot boicotat guvernul, amenințând chiar și cu ieșirea de la guvernare.

''Nu stiu cine-i bagā in cap lui Tāriceanu cā trebuie sā rupā alianta. Sau sā boicoteze guvernul din care face parte. Dar nu-l invatā de bine! Pentru cā o astfel de decizie va crea un val imens de antipatie in randul electoratului nostru comun. Si se vor sterge cu buretele toate declaratiile sale impotriva sistemului. Isi va pierde orice credibilitate in acest sens. Asta se vrea?'', a scris Codrin Ștefănescu.

ALDE nu este de acord cu rectificarea bugetară propusăd e PSD. Guvernul o va aproba totuși luni, în ședința de Guvern. Rămâne de văzut dacă Tăriceanu ecide ieșirea de la guvernare.