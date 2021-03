Stelian Ion: Am trimis cele trei noi Legi ale Justiției spre avizare către CSM. În aceste legi nu am prevăzut acele imunități ale magistraților, că de la bun început am considerat că nu sunt oportune (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că în proiectele noilor Legi ale Justiției, trimise spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), nu sunt incluse noi imunități pentru procurori sau judecători.

Astfel, dacă în proiectul de lege privind desființarea Secției speciale a fost inclus, la Camera Deputaților, un amendament ce prevede că trimiterea în judecată a unui magistrat nu se poate face decât cu avizul CSM, în proiectele noilor Legi ale Justiției o astfel de imunitate nu este prevăzută.

Stelion Ion a mai afirmat că proiectul de desființare a SIIJ putea fi chiar mai rău decât cel ieșit din Cameră: „Spre exemplu, doreau unii împotriva chiar a programului de guvernare, ca toate dosarele să meargă la Parchetul General, ceea ce însemna încălcare principiului specializării procurorilor, foarte important, ca pe corupție DNA era cumva înlăturată din ecuație și miza, de fapt, chiar asta era: să fie înăturați procurorii DNA din această ecuație a anchetării faptelor de corupție a magistraților. DNA a deranjat foarte mult pe unii și vor să știrbească autoritatea și prestigiul acestei instituții”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.