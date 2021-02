Stelian Ion: Avem o legislație care încurajează ieșirea magistraților la pensie la o vârstă destul de mică / Sunt și cauze legate de condițiile de lucru. Îmi propun să găsesc soluții

Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat, vineri, că nu există niciun proiect în acest moment privind creșterea vârstei de pensionare a magistraților. Pe de altă parte, actuala legislație „într-un fel încurajează ieșirea la pensie la o vârstă destul de mică”.

Ion a susținut că e „extrem, extrem de trist” că mulți procurori și judecători aleg să se pensioneze de timpuriu, deși experiența lor e necesară în sistem, a explicat o parte din motive și s-a angajat să găsească soluții.

Stelian Ion, despre pensionarea magistraților

„Pensionările sunt un element de îngrijorare pentru tot sistemul judiciar și lucrul ăsta are multiple cauze. Chestiunea creșterii vârstei de pensionare am lămurit-o deja în nenumărate interveții: am spus că nu e niciun proiect.

Pe de altă parte, avem în vigoare în acest moment o legislație care, într-un fel, încurajează ieșirea la pensie la o vârstă destul de mică.

De asemenea, sunt și alte cauze legate de condițiile de lucru: sunt judecători și procurori care au în lucru zeci și sute de dosare și după ani de uzură ajung la concluzia că merită mai degrabă să iasă la pensie decât să-și continue activitatea. E extrem, extrem de trist.

Îmi propun să găsesc soluții ca să-i conving să rămână în sistemul judiciar, contează foarte mult experiența lor. Într-un stat normal, magistrații lucrează până la vârste înaintate. Am văzut state cu democrații consolidate cu judecători în vârstă și care au o activitate foarte bună”, a declarat ministrul Stelian Ion.