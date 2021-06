Stelian Ion, despre cazul Arad: Urmărirea penală trebuie continuată cu discreție. Eu aș privi cu rezervă discuțiile din spațiul public (VIDEO)

Ministrul Justiției, Stelian Ion a declarat, marți, că va propune interzicerea cumpărării cartelelor telefonice fără buletin.

Acesta a vorbit și despre cazul uciderii omului de afaceri Ioan Crișan din Arad.

„Daca ar fi fost chestiuni clare ati fi aflat. Este un caz delicat, un caz complex. Urmărirea penală trebuie continuată cu discreție. Eu aș privi cu rezervă discuțiile din spațiul public. Este important ca cei mai buni anchetatori să afle adevărul în această cauză. Întotdeauna după ce se întâmplă anumite astfel de tragedii, până la urmă este o faptă extrem de gravă, trebuie găsite soluții.

Ieri a fost prin telefon a fost amenintare cu bomba la Curtea de Apel Bucuresti. Cred ca trebuie sa luam in serios reanalizarea solutiei privind interzicerea cumpararii cartelelor fara buletin. Din pacate tot mai multe situatii in care oameni certati cu legea se folosesc de acest mijloc. O să propun interzicerea cumpărării cartelelor telefonice fără buletin. Îmi amintesc și de cazul Caracal. Deci este un subiect pe care il am pe agenda, printre prioritati”, a declarat Stelian Ion.

Ancheta a fost preluată de Parchetul General

Ancheta privind explozia în care a murit omul de afaceri din Arad a fost preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

”Preluarea cauzei a avut în vedere complexitatea cauzei dată de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave și pentru a se asigura soluționarea cu celeritate a cauzei, în scopul unei mai bune înfăptuiri a actului de justiție”, se menționează într-un comunicat al Parchetului General.Valeriu Gheorghiță a anunţat cât de SEVER va fi al 4-lea val al pandemiei de Covid-19

În investigație se implică și Serviciul Român de Informații care a anunțat încă de la început că ipoteza unui atac terorist este exclusă.

Mașina în care se afla omul de afaceri Ioan Crişan a explodat pe 29 aprilie, în parcarea unui supermarket din Arad. Bărbatul în vârstă de 67 de ani a murit carbonizat.

Ioan Crișan este cel care a înființat primele crescătorii de somn african din România. El a fost, în prima parte a vieții, electronist la Aeroportul din Arad și mai apoi în transporturi. Ulterior, el și-a transformat pasiunea pentru pescuit în afaceri piscicole, înființând firma Crimatex.