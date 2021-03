Stelian Ion, despre desființarea SIIJ: Unii doreau, contrar programului de guvernare, ca toate dosarele să meargă la PG, ca pe corupție DNA să fie înlăturată din ecuație. DNA i-a deranjat foarte mult pe unii (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că nu a fost niciodată de acord cu superimunitățile pentru magistrați și speră ca Senatul, ca for decizional, va adopta proiectul de desființare a Secției speciale fără controversatul amendament introdus în Camera Deputaților, ce prevede avizul obligatoriu al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea în judecată a unui magistrat.

Ion a susținut apoi că a trimis către CSM și ministerele avizatoare proiectele celor trei noi Legi ale Justiției. „În aceste legi nu am prevăzut acele imunități despre care am vorbit”, a ținut el să precizeze.

Ministrul USR-PLUS a mai afirmat că, de fapt, întreaga miză a creării Secției speciale era scoaterea din ecuație a Direcției Naționale Anticorupție.

Ministrul Justiției a explicat întâi de ce a solicitat Comisiei de la Veneţia un aviz în legătură cu proiectul de desfiinţare a Secției speciale: „De multe ori am fost criticați, în anii trecuți, pentru că pe chestiunile importante care țin de Legile Justiției nu am consultat înainte Comisia de la Veneția. Ceilalți miniștri, celelalte guverne nu au făcut acest lucru. În momentul în care ai în discuție desființarea Secției speciale, care nu comportă chestiuni sensibile din punct de vedere al opiniei Comisiei de la Veneția, că această comisie ne-a spus că această secție nu prea mai are de ce să fie în ființă și de la început crearea ei a fost cu probleme... Dar amendamentul la care ați făcut referire, care vizează avizul CSM pentru trimiterea în judecată a magistraților, acest amendament a stârnit o emoție foarte puternică pe care am observat-o cu toții din partea unor magistrați, o parte importantă a lor, care au și strâns semnături. A stârnit niște critici și e important să avem o viziune mai puțin emoțională să zic așa”.

„Am văzut și discursul ăsta că ne plecăm capul organismelor europene, cine sunt ei... Noi facem parte din ele și facem parte și facem parte din această familie. Când faci parte dintr-o familie, te supui regulilor ei, dar ideea nu e de a lua lumină de undeva, de a cere cumva indicații prețioase, ci de a avea puncte de vedere din partea unor specialiști. O opinie de genul acesta e binevenită pe chestiuni așa de sensibile

Am cerut acest punct de vedere pentru a clarifica lucrurile, dacă e o garanție acel proiect, dacă e o imunitate, dacă e o abordare greșită care în loc să sporească garanțiile crrează mai multe probleme, dacă e o superimunitate”, a mai declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.

Ministrul Justiției a declarat apoi că forma proiectului de lege așa cum a fost ea trimisă de Guvern, deci fără controversatul amendament, este cea mai bună. El și-a manifestat apoi speranța că Senatul, ca for decizional, va adopta această formă.

„Opinia Guvernului a fost de la bun început că desființarea SIIJ nu ar trebui să fie însoțită de garanții de altă natură.

Garanțiile se regăsesc în lege, ele trebuie să fie valabile cu privire la toți cetățenii, indiferent de profesie. Pentru lume e greu să înțeleagă de ce o categorie e mai importantă decât alta, deși magistrații au venit cu o explicație: noi judecăm dosare care vă privesc pe voi toți și e important să nu fim supuși unor presiuni.

Acesta a ajuns în Senat, for decizional, se va discuta politic dacă se renunță la acel amendament dacă trecem proiectul cum ne-am asumat în programul de guvernare, fără amendamente supliemntare. Nicăieri în programul de guvernare nu scria că ar trebui să inventăm lucruri pentru a desființa SIIJ. (...)

Am speranța că se va da vot pe varianta trimisă de Guvern.

E posibil să apară și o Hotărâre CJUE care să lămurească faptul că era în neregulă înființarea acestei secții. Vom vedea pe 18 mai. Poate până atunci dăm votul în Senat. Vom avea și avizul Comisiei de la Veneția. E important să se renunțe la această parte rușinoasă a justiției. Așa aș numi-o. Nu au magistrații o vină, că propunerea a fost a politicienilor și au dorit să creeze o asemenea anomalie”, a mai susținut Ion.

Acesta a explicat cum s-a ajuns aici: „Era în proiectul de lege inițial (al fostului ministru al Justiției - n.r.) această idee. Trebuie să vedem că în legislația actuală un asemenea aviz pentru percheziție, reținere și arestare e deja. Pe acel model s-a venit inițial în proiectul de lege cu această idee. Ea a fost analizată, a fost considerată o garanție de o parte a magistraților, majoritatea spun că nu e o garanție, ci o vulnerabilitate. Cert e că în toată discuția asta parcă ne-am rătăcit printre amănunte, uitând că subiectul e desființarea SIIJ, care a fost de la bun început în neregulă”.

„E exact vorba românească ”un nebun aruncă un bolovan în apă și zece înțelepți se chinuie să-l scoată” și mai vrem să nu ne udăm. E mai ușor să faci un rău decât să-l repari și iată o dovadă suplimentară”, a mai spus ministrul USR-PLUS.

„Sunt și variante mai nocive. Spre exemplu, doreau unii împotriva chiar a programului de guvernare, ca toate dosarele să meargă la Parchetul General, ceea ce însemna încălcare principiului specializării procurorilor, foarte important, ca pe corupție DNA era cumva înlăturată din ecuație și miza, de fapt, chiar asta era: să fie înăturați procurorii DNA din această ecuație a anchetării faptelor de corupție a magistraților. DNA a deranjat foarte mult pe unii și vor să știrbească autoritatea și prestigiul acestei instituții.

Pe de o parte avem discuția despre SIIJ, pe de altă parte avem discuția cu rolul DNA în sistemul judiciar”, a continuat Stelian Ion.

Acesta a explicat apoi că, de fapt, toată miza creării acestei Secții a fost ca ea să preia dosare sensibile de la DNA.

„SIIJ e un organism închis. Pe cei din SIIJ nu-i mai cercetează nimeni, se pot ancheta numai ei între ei. E o imunitate de facto, ceea ce nu e în regulă. Iată altă anomalie”, a mai declarat Ion.

Ministrul Justiției a anunțat apoi că a trimis către Consiliul Superior al Magistraturii și ministerele avizatoare proiectele celor trei noi Legi ale Justiției, în vederea obținerii avizelor necesare.

Necesitatea avizului CSM pentru trimiterea în judecată a magistraților, controversata prevedere din proiectul de desființare a SIIJ, nu este inclusă în vreuna dintre aceste legi, a ținut să precizeze Ion.

Acesta a mai explicat faptul că a ales să meargă separat cu desființarea SIIJ deoarece era o urgență și nu putea aștepta până când cele trei Legi ale Justiției, însumând circa 600 de articole, aveau să fie dezbătute și votate în Parlament.

„Există o lege care vizează desființarea SIIJ și sunt cele trei noi Legi ale Justiției pe care le-am trimis spre avizare către CSM și celelalte ministere avizatoare și care vizează întreaga activitate.

Această chestiune a desființării SIIJ a fost decupată și e într-un stadiu mult mai avansat. Ar trebui desființat acest SIIJ înainte să fie discutate și votate Legile Justiției care sunt legi mari, cu 600 de articole în total, deci nu putea să așteptăm să discutăm aceste legi având o urgență așa mare legat de desființarea SIIJ. (...)

În aceste legi nu am prevăzut acele imunități despre care am vorbit, că de la bun început am considerat că nu sunt oportune”, a mai declarat ministrul Justiției, Stelian Ion (USR-PLUS), pentru B1 TV.