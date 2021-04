Stelian Ion, despre Legile Justiției: 80% din cele 600 de articole provin din proiectul vechii guvernări liberale / Coaliția s-a obligat prin Memorandum să le trimită în Palament până la finele lunii aprilie (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, a declarat, marți, că pachetul cu Legile Justiției, pe care l-a trimis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), „are la bază viziunea guvernării anterioare, deci provine de la colegii din PNL”. Este vorba despre 80% din cele circa 600 de articole care au fost preluate din proiectul inițial al vechii guvernări liberale. Potrivit ministrului, calendarul de adoptare a acestor legi este extrem de strâns, dat fiind că, a amintit el, toți partenerii de guvernare s-au angajat, printr-un Memorandum, ca pachetul de legi să ajungă în Parlament până la finalul lunii aprilie.

Precizările ministrului USR-PLUS al Justiției vin în contextul în care liderii PNL, în ședința Biroului Executiv (BEX), s-au plâns că acesta a elaborat și pus în dezbatere publică pachetul de modificări la Legile Justiției fără să se consulte cu Guvernul sau coaliția. Subiectul a fost abordat și de liderul PNL, Ludovic Orban.

