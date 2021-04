Stelian Ion, despre memorandumul Ministerului Muncii privind legea salarizării: Nu a avut un aviz negativ. Va fi o avizare cu observații (VIDEO)

Stelian Ion a declarat, joi, într-o conferință de presă, că Ministerul Justiției nu a avizat negativ memorandumul Ministerului Muncii referitor la legea salarizării, însă spune că s-a solicitat răgaz pentru a veni cu alte propuneri. „Au fost trimise acele propuneri și va fi o avizare cu observații, cu observații pentru că sunt implicații care vizează în special sistemul judiciar și trebuie să tragem aceste semnale de alarmă”, a precizat ministrul Justiției.

