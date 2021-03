Stelian Ion, despre numirea procurorilor de rang înalt: Un aviz negativ de la CSM va opri pur și simplu procedura. Ministrul Justiției, CSM și Președintele trebuie să se alinieze perfect (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul Justiției, a vorbit despre numirea și revocarea procurorilor de rang înalt, luni seară, în exclusivitate pentru B1 TV, context în care a subliniat că e important ca actorii implicați în procedura de numire – ministrul, CSM și Președintele –„ să se alinieze perfect, să fie cu toții de acord că acea propunere este cea mai bună”.

