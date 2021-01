Stelian Ion, despre numirea șefilor marilor parchete: "Dacă CSM spune nu, ar trebui să se oprească lucrurile și să se vină cu o altă opțiune" / "La DIICOT trebuie o numire de mandat plin"

Ministrul Justiției a explicat marți seara, în cadrul intervenției în emisiune amoderată de Tudor Mușat, că o altă prioritate a mandatului său este reprezentată de schimbarea modului în care se fac numirile și destituirile șefilor marilor parchete. Dacă în prezent, rolul politic are o importanță foarte mare, ministrul Stelian Ion a precizat că în viitor CSM va trebui să aibă drept de veto, la fel și președintele. În acest mod, ar urma să fie introduse două filtre pentru propunerea înaintată de ministrul Justiției:

“Acea procedură este printre urgențele pe care le am în vedere în ensul în care să existe un echilibru al puterilor astfel încât politicul să nu fie ingurul factor decident. În sensul acesta, CSM-ul în tot acest lanț de proceduri, pentru numire, dar și pentru revocare trebuie să aibă un rol hotărâtor. Acele avize să fie conforme.

Când secția pentru procurori sau secția pentru judecători spune nu, atunci procedura ar trebui să înceteze și să se vină ccu o altă numire. La fel Președintele ar trebui să aibă un cuvânt de spus foarte important, astfel încât cele două filtre, pe de o parte propunerea ministrului, dar urmată de două filtre să conduă la o alegere bună, potrivită”.

Întebat dacă dorește să se revină la situația de dinainte de mandatul lui Tudorel Toader, ministrul Stelian Ion a precizat:

"PSD-ul nu a modificat acel articol, deși s-au învârtit în jurul lui, dar l-a interpretat CCR. Ar trebui un mecanism în care ministrul Justiției să facă propunerea, după care urmează un aviz din partea CSM care să fie conform, iar după aceea de acest aviz să țină cont ministrul Justiției și cerea să se întoară la ministrul Justiției, astfel încât ceea ce i se trimite președintelui să treacă de acest filtru.

Dacă CSM spune nu, ar trebui să se oprească lucrurile și să se vină cu o altă numire. De asemenea, președintele să aibă posibilitatea să își spună pucntuld e vedere și să fie iarăși un alt filtru și dacă toate aceste filtre acționează sunt șans emult mai puține să ajungă acolo o persoană nepotrivită, asupra căreia să planeze, poate nemeritat suspiciuni.

“Tocmai asta am criticat, faptul că vine un nou ministru nu înseamnăm că trebuie să schimbe toți șefii de parchet. E o idee atât de păguboasă, încât pledez pentru stabilitate, pentru păstrarea șefilor de parchete. Trebuie să lucrăm împreună", a explicat ministrul Stelian Ion.

Acesta a criticat totodată interimatul la conducerea DIICOT:

"Interimatul în sine nu aduce lucruri bune pentru că creeazi acea situație a unui provizorat, nu se știe cum stau lucrurile. Trebuie făcută o numire de mandat plin acolo. Pe de altă parte, în celelalte cazuri poți trage linie pentru o perioadă mai lungă de timp", a spus Stelian Ion.

