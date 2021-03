Stelian Ion, despre pensiile magistraților: Nu știu cine apăra ideea că pensia poate depăși salariul (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul Justiției, a vorbit pentru B1 TV, despre pensiile magistraților. El susține că nu se poate renunţa complet la pensiile de serviciu ale magistraţilor.

”Sunt conştient de faptul că o justiţie independentă, o justiţie corectă, puternică, este o justiţie remunerată bine, este o justiţie care presupune că judecătorii procurorii au dreptul la o pensie bună, însă în momentul în care sunt anumite dezechilibre, ele trebuie corectate. În acest legi nu am intervenit decât pe un anumit pilon referitor la pensii şi anume în chestiunea vechimii. Nu e corect să ai vechime de avocat, să spun, 20 de ani, mai ai vechime de cinci ani şi ieşi la pensie de magistrat ca şi cum toată perioada aceea ai fi fost magistrat. Am venit cu propunerea de a beneficia de aceste pensii de serviciu, care nu pot fi desfiinţate total, a spus Curtea Constituţională şi deja discutat ani de zile despre aceste subiect, deci nu se poate renunţa total la ele, dar ideea este să beneficieze de ele cei care au fost magistraţi, care au fost judecători sau procurori”, a declarat Stelian Ion luni seară, pentru B1 TV.

''Chestiunile de altă natură, care ţin de cuantumul pensiei, în programul de guvernare au fost asumate de către Parlament, în sensul în care deja s-a înfiinţat un grup de lucru în Parlament şi vom avea propuneri, în cadrul acelui grup de lucru. Dar mie mi se pare absolut normal ca lucrurile să fie discutate faţă de toate categoriile care beneficiază de acest gen de pensii pentru că e incorect să te iei numai de unii. Trebuie discutat laolaltă şi cu celelalte cazuri pentru că altfel se va pune problema dar înseamnă că aveţi ceva cu noi, dacă discutaţi numai despre pensiile noastre câtă vreme şi celelalte categorii, poliţişti, militari, aviatori, punem toate categoriile acolo, beneficiază de pensii similare.''

Ideea aceasta a corectitudinii lucrul ăsta trebuie să se reflecte în toate aspectele cotidiene ale vieţii şi sincer, chiar e greu de apărat, nu ştiu cine poate apăra ideea că pensia poate depăşi – şi nu cu puţin – salariul, ultimul salariu, mai spune ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.