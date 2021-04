Stelian Ion, după decizia CCR: În fața unui iminent blocaj, avem instrumentul OUG, dar încă nu am luat decizia. Este de anticipat că se va ajunge la o amânare a pronunțării (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul Justiției, consideră că decizia luată miercuri de Curtea Constituțională, care a stabilit că nicio persoană condamnată nu va mai merge la închisoare în lipsa motivării deciziei definitive de condamnare, va duce „la o amânare a pronunțării astfel încât să fie posibilă și redactarea hotărârilor judecătorești”.

