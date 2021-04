Stelian Ion: În proiectele de lege am propus întărirea dreptului la liberă exprimare a magistraților. Nu am agreat nici ideea ca ministrul Justiției să poată exercita acțiunea disciplinară împotriva lor

Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat vineri că magistrații, „chiar dacă au o obligație de rezervă”, trebuie să se bucure de libertatea de exprimare.

„Dreptul la exprimare este un drept fundamental. Chiar dacă au o obligație de rezervă, în privința tuturor problemelor care țin de profesia și activitatea lor, magistrații trebuie să se bucure de libertatea de exprimare. În ultimii ani, luările de poziție curajoase ale magistraților pe tema modificărilor legilor justitiei și a legislației penale au contribuit foarte mult la evitarea unor derapaje care ar fi afectat grav statul de drept și ne-ar fi aruncat cu zeci de ani în urmă”, a scris ministrul Stelian Ion, vineri, pe Facebook.

El a subliniat că „presiuni asupra magistraților, sau intimidări menite să-i descurajeze în a se mai exprima liber în privința problemelor sistemului judiciar nu pot aduce nimic bun.

„Nu fac decât să mărească tensiunile din sistemul judiciar. Dacă vom alege cu toții să tăcem și să ne prefacem că nu vedem problemele reale, acele probleme se vor amplifica și ne vor copleși”, a adăugat Stelian Ion.

Ministrul Justiției susține că în proiectele de lege a propus „întărirea dreptului la liberă exprimare a magistraților”.

„Nu am agreat nici ideea ca ministrul Justiției sa poată exercita acțiunea disciplinară împotriva magistraților. De asemenea, deși am primit la rândul meu unele critici la adresa activității de ministru din partea unor magistrați, nu întotdeauna într-un limbaj adecvat, chiar dacă a fost neplăcut, nu am considerat că aceste abordări contondente ar trebui pedepsite în vreun fel. Am încercat să dau la o parte ambalajul neplăcut și să recepționez ideea. Nu putem sta cu urechea lipită de ușă pentru a asculta ce vorbesc între ei magistrații și nu putem tolera ca societate ca magistrații să fie urmăriți, filați în timpul lor liber”, a mai declarat demnitarul.

Ministrul Justiției i-a îndemnat pe magistrați „să nu tacă și să nu se teamă”.

„Îi rog pe magistrați să nu tacă și să nu se teamă. Să își facă datoria cu profesionalism și cu bună credință, dar și să vorbească despre problemele și pericolele sistemului judiciar. Să o facă în mod obiectiv, cu argumente, cu echilibru și limbaj elegant, așa cum le stă bine unor magistrați”, a conchis Stelian Ion, ministrul Justiției.

