Stelian Ion: Joi trimit CSM-ului pachetul cu Legile Justiției / Resping categoric ideea că garanția dată magistraților a fost propunerea nostră. Eu, sub semnătura mea, am înlăturat acele garanții (VIDEO)

Stelian Ion (USR-PLUS), ministrul Justiției, a anunțat că joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii pachetul cu proiectele celor trei Legi ale Justiției. Anunțul a fost făcut la dezbaterea din Camera Deputaților pe proiectul privind desființarea Secției speciale. Cu această ocazie, Ion a negat categoric că ar fi dorit el sau cineva din partid garanții suplimentare sau superimunități pentru magistrați.

Reamintim că proiectul de desființare a Secției speciale, așa cum a fost înaintat de ministrul Justiției și adoptat de Guvern, nu include superimunități pentru judecători și procurori. Schimbarea a fost operată, însă, în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, la presiunea UDMR, care nu a vrut să susțină proiectul fără aceste noi garanții. Astfel, un controversat amendament prevede că trimiterea în judecată a unui magistrat nu se poate face fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Miercuri, la dezbaterea din Camera Deputaților, Stelian Ion a insistat: „Ne dorim o soluție legislativă care să nu pice în vreo extremă sau alta, care să fie echilibrată. Pentru Guvern, această soluție legislativă era cea pe care am trimis-o Parlamentului, fără alte prevederi speciale (...) Guvernul susține varianta în forma inițială trimisă către Parlament. Considerăm că aceasta e varianta cea mai corectă! Cert e că această Secție specială trebuie desființată”.

Stelian Ion, despre pachetul privind Legile justiției. Și o replică pentru UDMR

„Ideea că această garanție propusă ar veni de la noi e una falsă și o resping din capul locului. Eu am fost cel care, sub semnătura mea, am înlăturat acele garanții solicitate de CSM. Însă, stimați colegi din UDMR - și nu vreau să ecaladăm aici un discurs în a ne contarzice reciproc - n-aș vrea să lăsați impresia că suferiți foarte mult față de acestă situație, că realitatea e că am avut de ales între mai multe rele. Între ideea de a trasforma SIIJ-ul (Secția specială) într-un alt SIIJ și a avea garanțiile solicitate chiar de CSM. Era o alegere de făcut... Asta e o chestiune de ordin politic. Ideea că și-ar fi dorit cineva din USR o asemenea garanție o resping categoric, dar, între mai multe rele, la un moment dat trebuie să alegi din punct de vedere politic.

Haideți să ne asumăm împreună o soluție! Vă spun din capul locului: aceasta e o soluție actuală, dar în această săptămână, mâine, voi trimite către CSM pachetul de legi referitor la cele 3 Legi ale Justiției și vom vedea acolo soluțiile cele mai bune, cele mai bune garanții pentru independența magistraților, pentru a asigura un echilibru în ce privește activitatea judiciară.

Din urmă vine un pachet legislativ foarte bine alcătuit, care vizează toate aspectele și care, în opinia mea, prevede toate garanțiile și pentru independența magistraților, și pentru posibilitatea ca cei care fac fapte de corupție să răspundă pentru ele, și pentru posibilitatea cetățenilor care au alte probleme de altă natură, pe care vor să le aducă în fața instanțelor, să și le poată rezolva cu celeritate că, în fond, justiția e un serviciu public care trebuie să funcționeze eficient”, a declarat ministrul Justiției, Stelian Ion.