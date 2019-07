Stelian Ion răspunde acuzațiilor: Mi s-a propus o colaborare cu o avocată bună, care l-a reprezentat și pe Mazăre. Nu poți să controlezi lista de clienți a maestrului. Am luat colosala sumă de 500 lei/dosar (VIDEO)

Stelian Ion a adus lămuriri, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, după acuzațiile că ar fi fost avocatul lui Radu Mazăre.

Deputatul USR a explicat că, la începutul carierei sale, a avut o colaborare cu o avocată foarte bună din Constanța. La un moment dat, respectiva l-a reprezentat pe Mazăre în trei dosare civile, iar el a ajutat-o pe avocată în aceste spețe, în virtutea colaborării ce exista între ei. În schimbul ajutorului, Stelian Ion a primit câte 500 de lei pentru fiecare dosar. Deputatul USR a precizat că nu l-a avut deloc la inimă pe Radu Mazăre, ci pur și simplu și-a făcut datoria de avocat, iar el nu putea controla lista de clienți a maestrului său.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

”Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intervin și să dau o explicație. Povestea cu avocatul lui Mazăre e tot mai mult rostogolită, din păcate mai ales de către colegii din PNL am observat. Deci au acest subiect și refren.

Imediat după terminarea facultății, am dat un examen, am fost primul pe Constanța și am devenit avocat și mi s-a propus o colaborare cu o doamnă avocat foarte bună și foarte competentă. După terminarea stagiaturii, am continuat acel contract de colaborare și doamna avocat a fost angajată, la un moment dat, imediat după ce am terminat eu stagiatura - deci aveam 20 și ceva de ani, de către domnul Mazăre în trei dosare civile, iar eu am ajutat-o în acele dosare civile, în virtutea contractului de colaborare.

E bine că m-am ”îmbogățit”, în sensul în care am obținut câte 500 de lei pentru fiecare dintre dosare. Asta e colosala sumă cu care m-am îmbogățit eu din dosarele lui Măzăre... Dosarele au fost câștigate. Eu cred că mi-a făcut datoria ca avocat foarte bine. Mai puțin contează dacă au fost câștigate. A fost o chestiune de conjunctură, eu nu mă consider omul sau apropiatul lui Mazăre”, a declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.

Ion a explicat și în ce anume a constat fiecare speță: ”Un dosar a fost legat de faptul că a fost dat în judecată de doamna Sulfina Barbu, pentru că a avut la adresa dumneaei o exprimare nepotrivită să spun așa. Mă rog, găsiți în presă, dar era legat cumva de competență. Mă rog... A doua chestiune era legată de un comunicat din partea IGPR care era nesusținut de nicio dovadă, din câte îmi amintesc, și a treia chestiune, care pentru mine e una într-adevăr dureroasă într-un fel, el a dat în judecată o doamnă jurnalist foarte cunoscută pentru niște afirmații ale dumneaei. Doamna a câștigat după 10 ani la CEDO”.

Stelian Ion a precizat că a discutat cu jurnalista, cu Feli Predescu, iar aceasta i-a spus că nu-i poartă pică, pentru că înțelege situația: ”Am discutat cu dumneaei și vă poate povesti dânsa mai multe. Cert e că mi-a spus foarte clar că nu-mi poartă pică, niciodată nu mi-a reproșat chestia asta pentru că a înțeles că a fost o chestiune de conjunctură. Abia ieșisem din stagiatură, îmi făceam treaba”.

”Nu poți să controlezi lista de clienți a maestrului. Faptul că am intrat în aceste dosare alături de maestra mea nu mă face apropiatul lui Mazăre. Nu l-am avut la suflet. Eu mi-am făcut datoria de avocat”, a insistat deputatul USR Stelian Ion.