Stelian Ion merge mai departe cu desființarea SIIJ, în ciuda deciziei CSM: Avizul e consultativ / Secția Specială e ineficientă. A avut o medie de trimitere în judecată de două rechizitorii pe an, niciunul pe corupție

Stelian Ion, ministrul Justiției, a anunțat, vineri, că merge mai departe cu proiectul de lege prinvind desființarea Secției speciale. Acesta a punctat că avizul negativ dat ieri de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este doar unul consultativ. A explicat, de asemenea, de ce această structură nu trebuie să mai existe.

„Am semnat și trimis către Guvern propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. A fost ieri și ședință lungă în CSM în care s-a dezbătut proiectul. A fost dat un aviz negativ, dar care e consultativ. În urma analizării argumentelor, am decis să trimit mai departe acest proiect. E foarte improtant să aducem normalitate în sistem. Desființarea SIIJ e normalizare. E o promisiune pe care am făcut-o. E un punct în programul de guvernare și ne respectăm promisiunile. Am ascultat argumentele, dar ele potfi discutate într-un alt context.

Obiectul acestei legi nu prezintă alte garanții solicitate de O PARTE a CSM.

În 2017, Iordache, Nicolicea și Nicolae propuneau un proiect de lege ce prevedea înființarea acestei secții. Nu s-a explicat de ce se dorește înființarea ei. Am criticat înființarea ei și timpul a demonstrat că am avut dreptate”, a declarat Ion.

Stelian Ion, despre ”realizările” Secției speciale

Ministrul a explicat apoi de ce SIIJ nu are cum să funcționeze eficient, dat fiind modul în care a fost concepută: „Se creea atunci impresia că e un fenomen larg de corupție în rândul magistraților, fapt incorect. Sunt probleme punctuale și trebuie rezolvate. Existența unei astfel de secții ar însemna o recunoaștere că în cadrul magistraților e un fenomen generalizat de corupție, fapt ce NU e adevărat. Așa cum e acum Secția specială, e foarte clar că magistrații ajung să nu mai răspundă în fața legii. Mă refer la cei care încalcă legea. E un organ ineficient, a fost conceput greșit, fără structuri teritorile, nu se poate ocupa de toate probleme din toate instanțele și parchetele din țară. Are acum în lucru aproape 6.000 de dosare. A avut în acești ani o medie de trimitere în judecată de două rechizitorii pe an, ceea ce statistic e foarte puțin. Niciun rechizitoriu pe fapte de corupție. Nu ne putem închipui că deodată de la înființarea SIIJ au dispărut toate faptele de corupție din rândul magistraților”.

Și Stelian Ion a continua apoi cu bilanțul:

„Secția ne putea demonstra în anii trecuți că, în ciuda semnalelor de alarmă pe care le-am tras, ne-am înșelat cu toții. Nu! 17 milioane de lei au fost cheltuiți de la înființare până acum, rezultatele sunt foarte foarte slabe. Sunt și chestiuni puse sub semnul înrebării, precum renunțarea la niște căi de atac neexplicate în niciun fel, în favoarea unor politicieni și magistrați. Au fost chestiuni legate de promovarea și de începerea urmăririi față de niște persoane care nu au fost de acord cu modificări aduse Legilor Justiției. Din păcate, toate astea au demonstrat că scopul Secției a fost să pună presiune pe magistrații onești și care au avut un cuvânnt de spus cu privire la acele legi. Am avut și anomalii inimaginabile precum anchetarea unor funcționari europeni, deși Secția n-avea competențe pe această zonă. Am văzut încercări de oprire a accederii la o anumită funcție europeană prin acte declarate apoi de instanțe ilegale”.

