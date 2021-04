Stelian Ion: Nu consider că am o relație bună cu CSM / Fiecare trebuie să ne vedem clar rolul și să nu încercăm să acaparăm atribuțiile altora / Justiția nu e despre și pentru magistrați, ci despre și pentru oameni

Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, a admis că nu are în acest moment o relație bună cu CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), dar consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință ca lucrurile să nu evolueze astfel. Ion a precizat că va continua să poarte un dialog deoarece, dincolo de oamenii care vin și pleacă din funcții, încrederea în instituții trebuie reclădită.

Întrebat despre faptul că Bogdan Mateescu, șeful CSM, a sesizat Inspecția Judiciară în legătură cu declarațiile sale despre preluarea unor dosare „cu japca”, Stelian Ion a spus că e dreptul șefului CSM să facă acest lucru și așteaptă decizia Inspecției. Ion a mai afirmat că are argumente care susțin afirmația în cauză, dar preferă nu escaladeze acest conflict.

Stelian Ion, despre relația cu CSM

Întrebat de HotNews dacă face CSM politică, ministrul Justiției a răspuns: „Un fel de politică în zona justiției putem spune că face, pentru că sunt luări de poziție care țin de anumite propuneri legislative. Nu e neapărat un lucru rău și politica nu e în sine un lucru rău. E o politică în sensul de a contribui la unele politici publice, decizii care țin de organizarea Justiției”.

„Rolul CSM e de a garanta independeța Justiției și, din acest punct de vedere, pe asta ar trebui să-și concetreze întreaga activitate nu pe cumva a lua rolul Ministerului Justiției în privința administării. Sunt chestiuni care trebuie analizate cu mare atenție, de asta am venit și cu propuneri noi și legate de organizarea și funcționarea CSM. Fiecare trebuie să ne vedem și să ne înțelegem clar rolul avut potrivit Constituției și să nu încercăm pas cu pas să acaparăm atribuțiile care revin altor organisme. Eu am avut senzația aceasta”, a mai declarat Stelian Ion.

Întrebat dacă consideră că acum are o relație bună cu CSM, ministrul Justiției a răspuns: „Nu, nu consider că e o relație bună, dar am făcut tot posibilul să avem această relație. Din punctul meu de vedere, n-am ce să-mi reproșez. Sunt chestiuni care trebuie discutate. N-ar trebui să supere pe nimeni și ar trebui discutate fără atâta patos. Până și discuțiile pe desfiinarea SIIJ s-au transformat într-o rafală de emoție și război total pe care l-am avut și anii trecuți și nu mi l-aș fi dorit în acest mandat. Magistratura e scindată, judecătorii între ei nu au aceeași opinie pe anumite chestiuni foate importante, judecătorii și procurorii au vizuni diferite. Dar trebuie să înțelegem că Justiția e un serviciu public, nu e despre și pentru magistrați, ci despre și pentru oameni și așteptările sunt mari”.

„De la începutul mandatului am încercat să am o colaborare foarte bună cu CSM și voi face acest lucru indiferent că nu voi fi de acord cu unele măsuri, unele poziții sau acțiuni care vin din zona CSM, că oamenii vin și pleacă din aceste funcții. CSM de azi nu va mai fi asemănător poate cu cel de peste 1 - 2 ani, când vor fi alegeri. Deci e foarte important să recâștigăm încrederea în instituții și e o instituție fundamentală a satului. Așa că, indiferent că-mi plac sau nu unele luări de poziții sau acțiuni, indiferent că vin sau nu unele poate chiar atacuri din acea zonă, voi continua să militez pentru o bună înțelegere între Ministerul Justiției, CSM și celelalte organisme”, a mai declarat Stelian Ion, pentru HotNews.

Întrebat despre sesizarea făcută de Bogdan Mateescu, șeful CSM, despre afirmațiile sale privind reluarea unor dosare „cu japca", ministrul USR-PLUS a răspuns: „Ar însemna să intru într-o dispută cu șeful CSM și nu-mi doresc. E atribuția sa să sesizeze Inspecția Judiciară, vom vedea ce zice Inspecția, e dreptul său, cum e dreptul meu, ca ministru al Justiției, să acționez conform conștiinței și conform a ceea ce cred că e corect pentru sistemul judiciar. Aceste tensiuni probabil că sunt în centrul atenției, fac cumva obiectul unei monitorizări din partea presei pe bună dreptate, dar nu-mi doresc să escaladăm, că mi-ar fi foarte ușor. Am argumente foarte puternice în sensul în care ce am spus în acel interviu e întemeiat și chiar aștept din partea Parchetului General să primesc informarea despre declinări și preluări de dosare".