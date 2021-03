Stelian Ion: Secția specială, un instrument croit de la bun început pentru intimidarea unor magistrați / Parlamentul a suferit ca imagine din pricina folosirii imunității ca paravan, sper să nu fie cazul magistraților (VIDEO)

Stelian Ion, ministrul Justiției, susține că Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost croită de la bun început „pentru intimidarea unor magistrați” și „pentru acoperirea altor zone”. El a vorbit și despre amendamentul adus proiectului în Comisia juridică a Camerei Deputaților, care l-a avizat pozitiv și care a adoptat prevederea potrivit căreia procurorii și judecătorii vor putea fi trimiși în judecată doar cu încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii, și spune că de-a lungul timpului Parlamentul a avut „foarte mult de suferit ca imagine din pricina folosirii imunității ca paravan”, și speră că nu va fi și cazul magistraților.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.