Stelian Ion susține că blocul unui sponsor al partidului nu se află între case, deși imaginile dovedesc contrariul. Cum a apărat candidatul USR-PLUS proiectul, negând evidența

Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la Primăria Constanța, susține că blocul pe care un sponsor al partidului îl ridică în Constanța nu se află între case, deși imaginile dovedesc contrariul. Într-o emisiune la Dobrogea TV, deputatul pare să nege evidența, încercând să îi explice moderatorului că imobilul aflat în construcție „nu este în mijlocul unui cartier de case”, ci „între un șir de blocuri și cartierul de case”, dar este contrazis de filmarea publicată de Constanța 100%.

Când moderatorul a remarcat că, în nevoia de sponsori, „s-a nimerit să fie și un sponsor care ridică în Constanța blocuri”, Stelian Ion a răspuns: „Nu pe spațiu verde. Dacă era pe spațiu verde, aveam o problemă”.

În replică, moderatorul a făcut o altă remarcă: „Între case, înghesuială...”.

„Nici măcar între case, că m-am uitat. La început am zis, domne`, poate are dreptate Cristi Hagi, mă făcusem așa un pic, n-am vrut să îl contrazic, dar după aceea m-am uitat și este un șir de blocuri, la bulevard, și după acele blocuri sunt construite aceste blocuri, adică între un șir de blocuri și cartierul de case. Nu este în mijlocul unui cartier de case, așa cum scrie în articol. Îmi pare foarte rău. Acum, eu n-am stat să măsor la milimetru, pentru că nu mi-am propus să atac toate PUZ-urile și toate autorizațiile de construire din Constanța așa că vreau eu și că nu am ce face. Când am atacat ceva, am atacat pentru că locuitorii din zonă mi-au semnalat, pentru că au fost nemulțumiți, pentru că se construia pe un spațiu verde, pentru că le lua fața, și se plângeau, și au venit la noi, și s-au plâns. Așa, să mă trezesc eu că nu îmi place de o firmă, hai să îi dau în cap firmei respective...”, a răspuns Stelian Ion.

Candidatul USR-PLUS este de părere că „în Constanța o să se construiască, Constanța o să se dezvolte. Viziunea noastră urbanistică este aceea de a dezvolta Constanța pe orizontală, astfel încât să ne ducem spre Valul lui Traian, spre Ovidiu, să facem cartiere spațioase, cartiere aerisite, în care să pui și un părculeț, să ai și o grădiniță, să ai utilități de genul acesta, să nu mai fie înghesuite toate unele într-altele și dacă faci un PUZ, să îl respecți, iar PUZ-ul să respecte și el legea la rândul său. Pentru că, altfel, ajungem la anomalii de genul Tomis Plus – acolo se începuse, părea un proiect interesant la început, dar nu s-au respectat regulile, a construit fiecare, unii fără autorizație s-au trezit după aceea să își ia autorizație și a ieșit ceva ce nu își mai doresc locuitorii de acolo să mai suporte – și alte cartiere ale Constanței. Deci trebuie să avem o viziune urbanistică coerentă și trebuie să construim și să dezvoltăm în Constanța”.