Deputatul USR Stelian Ion a făcut precizări, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în legătură cu tensiunile din Alianța USR-PLUS. Totul a pornit de la protocolul încheiat cu PLUS, Stelian Ion fiind printre cei care i-au reproșat lui Dan Barna că nu respectă democrația internă în partid, în condițiile în care forma lui finală a protocolului ar conține unele modificări față de documentul votat în forul de conducere al USR.

În acest context, Stelian Ion a precizat că a vorbit cu colegii săi despre nemulțumirile pe care le are și a dat asigurări că ”nu există probleme majore” între USR și PLUS.

”Eu am adus niște critici. Noi avem o platformă internă unde ne exprimăm. Dacă voiam să fac o declarație publică în sensul ăsta, o făceam, dar nu am vrut să fac lucrul ăsta. Cineva a scos de acolo informații și s-a ajuns la o întreagă poveste. Din punct de vedere al alianței, alianța s-a făcut, avem și alianță electorală, va fi și una politică. Principala reținere a multor colegi ai mei, inclusiv a mea, a fost legată de modul în care s-a grăbit această alianță politică pentru că mai erau multe puncte de dezbătut și nu s-au dezbătut suficient de mult. S-a pus niște presiune acolo, s-au făcut niște modificări din pix și chestiile astea nu sunt ok. Le-am explicat colegilor, m-am întâlnit și cu domnul Dacian Cioloș. Sunt chestiuni care se repară, dar sunt inerente în cadrul unei familii, a unei alianțe, a unui partid. Cine îți imaginează că scârțâie alianța sau că sunt probleme, se bucură prematur, iar cei care se îngrijorează ar trebui să știe că nu sunt probleme majore”, a precizat deputatul USR.

Referitor la faptul că în luna iulie, a avut loc un congres în cadrul căruia USR și-a desemnat candidatul la alegerile prezidențiale, iar în luna septembrie se va organiza un nou congres pentru alegerea președintelui formațiunii, Stelian Ion a declarat: ”Am solicitat alături de mulți colegi ai mei să decalăm aceste alegeri interne de desemnare a președintelui USR, pentru că tot efortul și toată energia trebuie să se canalizeze pe sprijinul candidaturii lui Dan Barna.

Din păcate, votul din Biroul național a fost în sens contrar, s-au păstrat datele stabilite inițial pentru alegerea președintelui USR și așa s-a ajuns aici. Partea bună este că în USR nu sunt candidaturi de formă și chiar va exista o contracandidatură. Cosette Chichirău este contracandidata cea mai puternică pe care o sprijin și eu și mai mulți colegi din USR, mai ales cu gândul că Dan Barna va fi președintele României. Noi chiar credem în chestia asta și e o chestiune de timp că face un pas lateral acum sau după ce va fi ales. Eu cred că are șanse foarte mari Dan.

Întrebat cum vor putea cei de la USR să-i convingă pe români să-l voteze pe Dan Barna dacă acesta cere votul colegilor săi la congres și nu este susținut de aceștia, Stelian Ion a precizat: ”Și cu aceste rețineri pe care le avem și în situația în care am da votul altcuiva în calitatea de președinte al partidului, Dan Barna este cu mult mai potrivit la funcția de președinte decât toți contracandidații săi care s-au anunțat”.

În ceea ce privește ponderea USR și PLUS în cadrul alianței, care ar putea fi văzută de asemenea ca un măr al discordiei, Stelian Ion a susținut: ”Oricum ar fi și pe oricine ați întreba, dacă ne întrebați pe noi, o să spunem - și eu chiar cred în lucrul ăsta, nu e o vorbă goală - cred că avem o pondere mult mai mare decât colegii din PLUS. Dacă-i întrebați pe colegii din PLUS, poate vă vor spune că suntem cel puțin egali, sunt ei cel puțin egali cu noi”.