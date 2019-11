Stelian Ion (USR): E o culpă comună, că Barna nu a luat decizii singur. Au existat interese foarte mari ca noi să nu ajungem acolo, dar pe mine mă interesează ce greșeli am făcut noi (VIDEO)

Deputatul USR Stelian Ion a declarat că eșecul USR de la prezidențiale nu poate fi pus doar pe seama lui Dan Barna, căci acesta nu a luat singur deciziile. Culpa este una comună, iar USR-iștii trebuie acum să se analizeze și să schimbe ce e de schimbat, a declarat parlamentarul.

În emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Stelian Ion a discutat pe larg despre motivele și evenimentele care au dus la eșecul USR de duminică.

„După un duș rece îți revii foarte rapid. Trebuie să analizăm cauzele care au dus la acest eșec și să luăm măsuri concrete. Faptul că ne asumăm fără niciun fel de măsură concretă n-o să ne ajute”, a declarat Stelian Ion, pentru B1 TV, în contextul în care Dan Barna a declarat că-și asumă eșecul de la prezidențiale, dar nu-și dă demisia.

Întrebat care e consecința acestei asumări, de vreme ce Barna nu demisioneaz, deputatul USR a răspuns: „Demisia în astfel de situații poate fi o variantă, dar nu e singura. E clar că nu au mers lucrurile bine în ultima perioadă. Nu cred că e vorba numai de campanie, poate o perioadă un pic mai lungă. Cred că am făcut toți greșeli în privința strategiei și trebuie să ne facem fiecare o analiză”.

