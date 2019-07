Lupta pe funcții ascute săbiile în USR-PLUS. Stelian Ion, avertisment pentru colegii de alianță: Noi am făcut destul de multe concesii, e cazul să echilibrăm lucrurile

Deputatul Stelian Ion, unul dintre USR-iștii cu cea mai mare notorietate, a declarat că alianța USR-PLUS trebuie să meargă la alegerile prezidențiale cu un candidat al Uniunii. Ion a precizat că el și mulți alți colegi consideră că USR a făcut suficiente concesii în această alianță, iar acum a venit și rândul PLUS să facă ceva.

”Atât eu cât și mai mulți colegi considerăm că am făcut destul de multe concesii pentru această alianță. Cred că e cazul să echilibrăm un pic lucrurile și candidatul pentru prezidențiale trebuie să fie din partea USR, mai ales că e o situație win-win în sensul în care va însemna că propunerea de premier va fi de la PLUS. Este o chestiune din care toată lumea are de câștigat. Lucrul acesta este destul de clar pentru noi și vom vedea care va fi rezultatul, cine va fi candidatul pentru prezidențiale, probabil toată lumea se așteaptă la unul dintre cei patru care… bineînțeles… cel cu cea mai mare notorietate, vom vedea și câte voturi va lua”, a declarat Stelian Ion.

Stelian Ion este primul lider USR care susține public faptul că Uniunea ar trebui să primească și ea ceva din această alianță, după concesiile pe care le-a făcut până acum pentru PLUS.

Presa a relatat de-a lungul timpului că, dincolo de ce transmit public liderii celor două partide, discuțiile din spatele ușilor închise sunt destul de tensionate și mulți membri USR consideră că PLUS a primit prea mult din această alianță pentru cât a oferit.

Premisa de la care s-ar fi pornit în crearea acestei alianțe a fost că liderul PLUS, Dacian Cioloș, este un politician cu notorietate și poate funcționa ca o locomotivă la alegerile europarlamentare. În plus, s-a crezut că aceste două partide vor lua la alegeri mai mult împreună decât separat. La alegeri, Alianța 2020 a fost extrem de aproape de a depăși PSD și de a se situa pe al doilea loc în preferințele electoratului, după PNL. Acum, însă, teoria în privința lui Cioloș, ajuns între timp europarlamentar, pare să pice. Cel mai recent sondaj IMAS a arătat că USR ar câștiga 12,9% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. PLUS ar obține abia 5,6%.

În ciuda acestor tensiuni, USR și PLUS au decis să meargă împreună și la următoarele alegeri: prezidențiale, locale și parlamentare. Asta înseamnă că partidele trebuie să negocieze pentru a veni cu un singur candidat la prezidențiale și să-și împartă cumva candidaturile la celelalte două alegeri.

Iar negocierile nu au fost deloc simple. Una dintre discuțiile ce a dus la încheierea alianței pe termen lung chiar s-ar fi încheiat prematur, Cioloș ridicându-se de două ori de la masă, notau la acea vreme sursele Digi24.

Potrivit surselor, Cioloș ar fi vrut chiar mai mult de jumătate din numărul de candidați pentru locale și numărul de locuri pe listele pentru parlamentare. În schimb, în USR supărarea era destul de mare pentru pretențiile, considerate exagerate, pe care le are Cioloș, care vine în această construcție cu mai puține resurse, filiale, membri și putere de organizare. Revolta din USR era amplificată și de faptul că, la europarlamentare, Dacian Cioloș a reușit să impună pe lista de candidați jumătate din oameni, în schimbul promisiunii că va participa la campanie cu o sumă de bani, cuvânt pe care nu și l-a respectat. Mai mult, liderul PLUS a insistat să fie candidatul alianței la prezidențiale, dar și Dan Barna, președintele USR, avea o astfel de ambiție.