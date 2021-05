Stelian Ion vrea o structură specializată în cadrul parchetelor care să se ocupe de combaterea infracțiunilor de mediu

Stelian Ion, ministrul Justiției, a organizat, vineri, o întâlnire de lucru privind combaterea infracţionalităţii de mediu, discuție la care au participat reprezentanții mai multor instituții și organizații. Ministrul a subliniat intenția de a înființa o structură specializată în cadrul parchetelor, pentru „obţinerea unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracţionalităţii de mediu”.



„În scopul realizării acestui obiectiv ambiţios, al programului de guvernare şi al nostru, este necesară o consultare amplă cu toate instituţiile interesate din arcul guvernamental, cu cele din cadrul autorităţii judiciare, precum şi cu societatea civilă. Mulţumesc tuturor reprezentanţilor parchetelor şi instituţiilor guvernamentale care au răspuns pozitiv şi constructiv invitaţiei noastre. Salutăm implicarea societăţii civile din domeniul protecţiei mediului, pe care contăm în continuare şi cu care ne vom consulta şi în etapele următoare. Ne dorim ca în scurt timp să prezentăm public cea mai bună soluţie pentru modernizarea, specializarea şi eficientizarea activităţii de cercetare şi urmărire penală a infracţiunilor săvârşite împotriva mediului”, a declarat ministrul Justiției, Stelian Ion.

La discuţii au participat reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului, Fundaţia Carpathia – European Wilderness Reserve, World Wildlife Fund, Societatea Ornitologică Română, Fundaţia Terra Mileniul III, Fundatia Eco Civica, Let’s Do It Romania, Asociaţia Ateliere fără Frontiere, Fauna şi Flora Internaţională, Mare Nostrum, Asociaţia Cinegetică pentru Cercetarea Habitatelor „Valori Superioare”, Asociaţia „Act for Tomorrow” şi Fundaţia Carpathia.