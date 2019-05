Sediul consulatului din Stuttgart, luat cu asalt. Printre polițiștii care au intervenit s-a aflat și o tânără care vorbea perfect românește (VIDEO)

Poliția a intervenit pentru a menține ordinea în fața consulatului din Stuttgart, unde sute de români așteaptă de ore întregi să le vină rândul să voteze.

Sunt români care și-au pierdut răbdarea, sunt tot mai furioși și revoltați. Pe bună dreptate.

Ei protestează din când în când, iar, la un moment dat, accesul în consulat a fost blocat, motiv pentru care au intervenit polițiștii. Printre ei s-a aflat și o tânără care vorbea perfect românește.

