Philip Reeker, directorul Biroului pentru Europa şi Eurasia al Departamentului de Stat, a transmis un mesaj special românilor la împlinirea a 140 de ani de relații diplomatice Statele Unite - România. Reeker a susținut că SUA au făcut mari eforturi pentru a asigura fondarea unei Românii independente. Relația dintre cele două țări a rezistat „valurilor istoriei”, iar legăturile dintre cele două popoare au deveni tot mai puternice. Directorul a amintit că Statele Unite au ajutat recent România cu echipamente medicale și ventilatoare, necesare în lupta cu epidemia de coronavirus, și a mulțumit, la rândul său, României pentru medicii și asistentele pe care i-au trimis la Washignton. În finalul mesajului, Philip Reeker a mulțumit din nou României pentru cei 140 de ani de prietenie.

Mesajul integral al lui Philip Reeker:

