Autoritățile americane au început să conceapă un program comun cu ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, pentru combaterea corupției, a anunțat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România, într-un interviu pentru Ziarul de Iași.

Diplomatul promite zero toleranță pentru corupție și, totodată, pentru traficul de persoane, „cel mai respingător” fenomen, a cărui combatere „este una dintre cele mai mari priorități” ale partenerilor americani, lucru transmis deja Guvernului Orban.

„Am venit în țară la mijlocul lui decembrie, acum vreo cinci săptămâni. De când sunt aici, am avut câteva întâlniri cu ministrul român de Justiție care a promis și am văzut că a și început să facă programe care să combată corupția din România la toate nivelurile, de la cel mai mic, la cel mai mare. România era cunoscută ca având o cultură endemică a corupției. Asta nu ne place. Țările europene și SUA au fost foarte critice din cauza acestei culturi a corupției. Noi i-am promis ministrului de Justiție Cătălin Predoiu, că o să îl ajutăm în tot ce ne cere, ca să combată corupția la toate nivelurile. Am început să facem un astfel de program comun cu ministrul Predoiu și nu vom avea nicio toleranță pentru corupție. Vreau să mai adaug că unul dintre lucrurile care este cel mai respingător, atât pentru mine, cât și pentru SUA, este traficul de persoane. Aceasta este una dintre cele mai mari priorități ale noastre, am spus asta Guvernului și sper să fie programe puse în mișcare care să trateze aceste lucruri cât mai repede posibil”, a declarat Adrian Zuckerman.

Întrebat de reporterul Ziarului de Iași cum comentează menținerea în vigoare a Mecanismului de Control și Verificare în cazul României și Bulgariei, el a răspuns: „Nu e locul meu să comentez acest lucru, dar vreau să spun că eliminarea corupției în România trebuie să fie o prioritate nu doar pentru SUA, ci și pentru Guvern. În ultimii patru ani, lucrurile au mers într-o direcție proastă. Sunt sigur dupã ceea ce am văzut, în ultimele câteva săptămâni, că noul Guvern, cu președintele Iohannis și prim-ministrul Orban, tratează subiectul corupției într-un fel cu totul serios. Și sper să fie programe foarte serioase de eliminare a corupției la toate nivelurile”.