Profesoara din Suceava NU are coronavirus. Concluziile specialiștilor (VIDEO)

Suspiciunea de coronavirus în cazul pacientei de 33 de ani din Suceava nu a fost confirmată, a anunțat Ministerul Sănătății.

„Ministerul Sănătății a fost informat de către reprezentanții Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” că, probele pacientei de 33 de ani din Suceava internată în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași sunt negative pentru gripă și noul coronavirus.

Tânără nu este infectată cu noul coronavirus.

În aceste condiții, medicii infecționiști din unitatea sanitară ieșeană vor decide externarea sau tratament de specialitate pentru alte afecțiuni, dacă este cazul”, a transmis ministerul, printr-un comunicat.

Femeia, profesoară de engleză, s-a întors de curând din Kunming, China.

Pentru că a fost nevoie ca pacienta să fie transferată de urgență la Institutul „Matei Balș” din București, specialiștii au închis-o într-un soi de carantină portabilă.

Drumul n-a fost lipsit de peripeții pentru că, pe când se pregăteau să o urce în ambulanță, medicii, îmbrăcați la rândul lor în echipamente de protecție, au scăpat targa cu femeia. Nici ridicarea pacientei n-a fost lipsită de probleme.

