Surse: CCR a decis că revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului a fost neconstituțională / Weber: Ce s-a întâmplat a fost un abuz, un atac fără precedent la adresa instituției (VIDEO)

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis marţi, în unanimitate, că revocarea lui Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului a fost neconstituțională, informează B1 TV, citând mai multe surse. „Ce s-a întâmplat în ultima vreme în Parlament în raport cu instituția Avocatului Poporului și cu persoana mea a fost un abuz. Aici nu e vorba numai de revocarea mea, dar e vorba de un atac fără precedent la instituția Avocatului Poporului”, a declarat Weber, pentru B1 TV.

„Speram din suflet să fie așa, pentru că eu sunt convinsă că ce s-a întâmplat în ultima vreme în Parlament în raport cu instituția Avocatului Poporului și cu persoana mea a fost un abuz. Aici nu e vorba numai de revocarea mea, dar e vorba de un atac fără precedent la instituția Avocatului Poporului. Aștept cu foarte mare interes motivarea CCR, să vedem măsura în care Curtea va intra în fondul acestor aspecte. Nu cred că așa ceva e firesc să se întâmple Prin Constituție, Avocatul Poporului e garantul drepturilor cetățenilor.

E inadmisibil să-i reproșezi celui care e garantul drepturilor că apără drepturilor. Așteptăm minuta CCR, comunicatul și apoi să vedem motivarea. După aceea o să văd și eu ce anume trebuie să fac” legat de demersul în instanță, a declarat Renate Weber, pentru B1 TV.

„Instituția aceasta de 10 zile nu are pe nimeni în frunte că atunci când au dispus revocarea nu au numit și un interimar. Au lăsat instituția în aer...”, a mai reproșat Renate Weber

